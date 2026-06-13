Rui Costa: José Mourinho wäre auch bei einer Niederlage von Florentino Pérez gegangen

Benfica-Präsident Rui Costa enthüllte unerwartete Details zum Abgang von José Mourinho. Seinen Aussagen zufolge war der Abschied des Trainers unabhängig vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen bei Real Madrid bereits beschlossene Sache. Costa betonte, dass Mourinhos Wechsel zum Madrider Verein unvermeidlich war und eine Einigung erzielt wurde. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der Präsident erklärte, dass José Mourinho offen kommuniziert habe, das Angebot von Real Madrid anzunehmen, falls Florentino Pérez gewinnen sollte. Doch selbst wenn Pérez die Wahl verloren hätte, hatte der portugiesische Spezialist nicht die Absicht, bei Benfica zu bleiben. Rui Costa sagte, er habe verstanden, dass es an der Zeit war, sich im Estádio da Luz vom Trainer zu verabschieden.

"Benfica musste lediglich das Ergebnis der Wahlen bei Real Madrid abwarten. Jeder wusste, dass er Trainer der Madrilenen werden würde, wenn Florentino gewinnt. Aber die Situation war so, dass er in jedem Fall im gegenseitigen freundschaftlichen Einvernehmen als Cheftrainer von Benfica zurückgetreten wäre", sagte Costa auf einer Pressekonferenz.

Rui Costa räumte ein, dass der Verein versucht habe, Mourinho langfristig zu binden, sich die Lage jedoch änderte, als die Option Real Madrid aufkam. Er betonte, sich durch die Entscheidung des Trainers nicht verraten gefühlt zu haben, sondern seine Wahl zu respektieren. Costa fügte hinzu, dass eine Vertragsverlängerung angeboten wurde, José Mourinho sich jedoch für einen anderen Weg entschied.