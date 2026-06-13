Jermaine Jenas über seine Entlassung bei der BBC: Ich habe alles verloren

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Jermaine Jenas über seine Entlassung bei der BBC: Ich habe alles verloren

Der ehemalige Mittelfeldspieler von Tottenham und der englischen Nationalmannschaft, Jermaine Jenas, hat offen darüber gesprochen, wie schwer seine Entlassung bei der BBC sein Privat- und Berufsleben getroffen hat. Der ehemalige Experte gab zu, dass er alles verloren habe, nachdem sein Vertrag infolge einer internen Untersuchung wegen unangemessener Nachrichten an Kollegen gekündigt wurde. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die BBC-Führung beendete die Zusammenarbeit mit dem 43-jährigen Jenas, nachdem bekannt wurde, dass er unangemessene digitale Nachrichten und SMS an weibliche Kolleginnen der Sendung "The One Show" geschickt hatte. Infolgedessen verlor er seine Jobs bei renommierten Sendungen wie "Match of the Day" und "BBC Radio 5 Live", was seiner Medienkarriere schweren Schaden zufügte.

In der ITV-Sendung "Good Morning Britain" betonte Jenas, dass der Skandal auch sein Familienleben zerstört habe. "Ich habe praktisch alles verloren – meinen Job, meine Familie, alles wurde mir genommen. Es steht mir nicht zu, das Strafmaß zu beurteilen, aber so ist es gekommen. Ich habe mich zurückgenommen und darüber nachgedacht, was ich meinen Kindern und meiner Frau Ellie angetan habe", sagte der ehemalige Fußballer.

Jenas fügte hinzu, dass er die volle Verantwortung für sein Handeln übernehme und sich bei allen betroffenen Parteien entschuldigt habe. Er gab zu, seine Position missbraucht zu haben, und erklärte, dass es sich in erster Linie um ein Problem der ehelichen Treue handelte. Zur Information: Einige Monate nach dem Skandal beendete seine Frau Ellie Penfold die 16-jährige Beziehung.

Der ehemalige Fußballer erklärte, dass er die Kritik an seiner Person akzeptiere und nicht versuche, sich vor der Öffentlichkeit zu rechtfertigen, aber er hoffe auf eine Chance, seine berufliche Laufbahn in Zukunft wieder aufzubauen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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