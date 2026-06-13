Der englische Premier-League-Meister Arsenal erwägt die Verpflichtung von Club-Brugge-Flügelspieler Christos Tzolis, um seinen Kader zu verstärken. Die Mannschaft von Mikel Arteta ist bereit, etwa 34,5 Millionen Pfund für den griechischen Stürmer zu zahlen. Dieser Transfer beeinträchtigt nicht die Pläne des Londoner Klubs, Aston-Villa-Star Morgan Rogers zu verpflichten. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Der 24-jährige Christos Tzolis hat sich in den letzten zwei Spielzeiten mit 43 Toren für Club Brugge zu einem der effektivsten Angreifer Belgiens entwickelt. Die Arsenal-Führung sieht in ihm eine besondere Gelegenheit, die Offensivabteilung zu erneuern. Zuvor waren die Londoner mit Kenan Yildiz von Juventus in Verbindung gebracht worden, doch der italienische Klub erklärte das türkische Talent für unverkäuflich.

Tzolis kennt den englischen Fußball – er absolvierte 2021 für Norwich City 14 Einsätze in der Premier League. Danach verbesserte er sein Spiel beim FC Twente und bei Club Brugge deutlich. In der vergangenen Saison erzielte er 17 Tore und gab 23 Vorlagen, womit er seine Vielseitigkeit unter Beweis stellte.

Mikel Arteta hat beschlossen, den Angriff nach der Niederlage im Champions-League-Finale gegen PSG zu verstärken. Die Scouts des Klubs wollen sicherstellen, dass das Team nach dem Erfolg in der heimischen Liga nicht stagniert. Dass Tzolis sowohl auf dem linken Flügel als auch im Sturmzentrum spielen kann, ist ein zusätzlicher Vorteil für Arsenal.