Bellingham und Rogers verteidigen Jordan Henderson gegen Kritik

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Bellingham und Rogers verteidigen Jordan Henderson gegen Kritik

Jude Bellingham und Morgan Rogers haben den erfahrenen Mittelfeldspieler Jordan Henderson verteidigt und auf die Kontroversen um seine Nominierung für den englischen WM-Kader reagiert. Beide Spieler betonten, dass der Einfluss des Routiniers weit über seine Leistungen auf dem Platz hinausgeht und seine Führungsqualitäten sowie Bescheidenheit für das Team von Thomas Tuchel von entscheidender Bedeutung sind. Dies berichtet Goal.com .

Während sich die englische Nationalmannschaft auf das Eröffnungsspiel gegen Kroatien vorbereitet, steht Hendersons Platz im Kader in der Öffentlichkeit stark in der Kritik. Der Star von Real Madrid, Bellingham, und der Stürmer von Aston Villa, Rogers, halten diese Kritik jedoch für völlig unbegründet. Laut Bellingham ist Henderson eine Schlüsselfigur für den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.

"Er ist ein sehr fröhlicher Mensch und kann das ganze Team vereinen. Wenn es ein Problem gibt, hilft er jedem Spieler, unabhängig vom Alter. Er ist ein Kapitän, der die Premier League und die Champions League gewonnen hat, und arbeitet dennoch unermüdlich im Training. Diejenigen, die ihn kritisieren, wissen nicht, wovon sie reden. Für uns ist er der erste Name auf dem Spielberichtsbogen", sagte Bellingham.

Morgan Rogers unterstützte die Meinung seines Teamkollegen und bezeichnete Henderson als den besten Menschen, den er im Fußball getroffen hat. Er betonte, dass Henderson bei einer Umfrage darüber, wen das Team braucht, bei jedem Spieler in den Top 5 landen würde. Derzeit setzt die englische Nationalmannschaft in Dallas die Vorbereitungen auf das wichtige Spiel gegen Kroatien fort.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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