Zlatan Ibrahimovic über Lamine Yamal: Er ist jeden Cent wert

Der ehemalige Barcelona-Stürmer Zlatan Ibrahimovic hat Lamine Yamal als den Spieler bezeichnet, auf den er sich bei der Weltmeisterschaft 2026 am meisten freut. Der legendäre schwedische Angreifer ist der Meinung, dass das junge Talent der Blaugrana über einzigartige Qualitäten verfügt, die ihn jeden Ticketpreis wert machen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Lamine Yamal fiel im vergangenen April nach einer Verletzung gegen Celta Vigo aus. Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente bestätigte jedoch, dass der junge Star für das erste Gruppenspiel der WM 2026 bereit ist. In einem Interview mit Fox Sports sagte Ibrahimovic: "Lamine Yamal ist ein besonderer Spieler. Er ist die Art von Spieler, für die man die teuersten Tickets kauft, nur um ins Stadion zu kommen und die Show zu genießen."

Der ehemalige Stürmer von Milan und PSG betonte, dass es etwas völlig anderes sei, Yamal live zu sehen als im Fernsehen. Ihm zufolge heben die Ballkontrolle, das Dribbling und die Torgefährlichkeit des 18-jährigen Flügelspielers ihn von seinen Altersgenossen ab. In der Saison 2025/26 absolvierte Yamal 45 Spiele für Barcelona in allen Wettbewerben, erzielte 24 Tore, gab 18 Vorlagen und gewann den La Liga-Titel.

Yamal, der bereits 25 Länderspiele für Spanien bestritten hat, spielte eine Schlüsselrolle beim Gewinn der Euro 2024. Nun bereitet er sich mit 18 Jahren auf sein WM-Debüt vor. Spanien ist in Gruppe H zusammen mit Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay gelost.