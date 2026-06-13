Luis de la Fuente nennt die Top-Favoriten für die Weltmeisterschaft

Die historische FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die die Herzen von Millionen Fans weltweit entfacht hat, läuft derzeit auf den Plätzen Nordamerikas. Inmitten der lebhaften und leidenschaftlichen Fußballatmosphäre haben die Debatten darüber, welche Nation den Pokal in die Höhe stemmen wird, ihren Höhepunkt erreicht. Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente gab den Fans eine faszinierende Erklärung ab, in der er leidenschaftlich über den Favoritenstatus seines Teams vor der Weltmeisterschaft sprach und andere Anwärter diskutierte.

Laut dem erfahrenen Experten bietet das Etikett als Favorit auf dem Papier vor Turnierbeginn keinen praktischen Vorteil oder eine Garantie auf dem Spielfeld.

„Sind wir besser als Argentinien oder Brasilien?“

Luis de la Fuente ordnete den Hype um die Favoriten auf einer Pressekonferenz aus einer realistischen Fußballperspektive ein:

„Nein, absolut nicht. Was bedeutet es überhaupt, im Fußball Favorit zu sein? Das sind nur theoretische Meinungen von Fans und Experten außerhalb des Stadions.

Wenn wir die Situation objektiv und ehrlich betrachten, haben wir den Titel heute mehr verdient oder sind wir besser als mächtige Teams wie Frankreich, Brasilien oder Argentinien? Ich glaube nicht.“

Während er stolz den Status seines Teams als Europameister anerkannte, betonte der spanische Trainer, dass die Gesetze der Weltmeisterschaft völlig anders seien.

In der folgenden analytischen Tabelle können Sie sich mit den Gegnern Spaniens in der Gruppenphase der WM 2026 und den vom Trainer genannten Anwärtern vertraut machen:

Status der spanischen Nationalmannschaft Amtierender Weltmeister Die von De la Fuente genannten Hauptfavoriten Anzahl der Anwärter auf den WM-Pokal Spaniens Gegner in der WM-Gruppe 2026 Amtierender Europameister

(England im Finale besiegt) Argentinien Nationalmannschaft Frankreich, Brasilien, Argentinien,

England und Niederlande Mindestens 8-10 starke Teams • Kap Verde

• Uruguay

• Saudi-Arabien

Mindestens 8-10 Teams kämpfen um den Hauptpreis!

Laut dem spanischen Trainer wird die aktuelle Weltmeisterschaft einen beispiellosen Wettbewerb erleben, bei dem mindestens 8-10 Nationalmannschaften erbittert um den Titel kämpfen werden.

Die unerwartete Aussage des Trainers: „Es gibt viele Teams im diesjährigen Turnier, die in Stärke und Können gleichauf sind. Portugal unter der Führung von Cristiano Ronaldo, die physisch starken Vertreter des afrikanischen Kontinents und viele andere sind ebenfalls titelwürdig. Will Spanien gewinnen? Natürlich! Aber das bedeutet nicht, dass wir definitiv triumphieren werden. Das ist die Schönheit des Fußballs; manchmal, selbst wenn man in jeder Hinsicht stärker ist, kann man unerwartet die Bitterkeit einer Niederlage erleben. Wir kennen unser Potenzial und sind in der Lage, diese Weltmeisterschaft zu gewinnen.“

Zur Erinnerung: Die „La Furia Roja“ trifft in der Gruppenphase auf Kap Verde, den südamerikanischen Giganten Uruguay und den asiatischen Vertreter Saudi-Arabien.

Verfolgen Sie die heißesten WM-Spiele, exklusive Einblicke von Trainern, Spielanalysen und die zuverlässigsten Sportnachrichten mit uns auf Zamin!