Harry Kane und Jude Bellingham: Fußballschuhe vor der Weltmeisterschaft gestohlen

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Harry Kane und Jude Bellingham: Fußballschuhe vor der Weltmeisterschaft gestohlen

Die Polizei im US-Bundesstaat Missouri hat zwei Verdächtige festgenommen, die vor der Weltmeisterschaft 2026 Ausrüstung der englischen Nationalmannschaft gestohlen haben sollen. Dieser unerwartete Vorfall bereitet dem Team von Thomas Tuchel vor dem Auftaktspiel gegen Kroatien große Probleme. Dies berichtet Goal.com .

Das Kansas City Police Department bestätigte, dass Ermittlungen eingeleitet wurden, nachdem ein Fahrzeug mit der Ausrüstung der englischen Mannschaft ins Visier geraten war. Der Diebstahl ereignete sich, während das Material zum Turnierquartier der „Three Lions“ transportiert wurde. Laut Polizei bleiben die beiden Verdächtigen bis zum Abschluss der Ermittlungen in Gewahrsam.

Das Ausmaß des Diebstahls sorgt im englischen Lager für große Sorge, insbesondere da der Verlust persönlicher Ausrüstung der Führungsspieler die Situation erschwert. Berichten zufolge befinden sich unter den gestohlenen Gegenständen auch speziell angefertigte Fußballschuhe für Kapitän Harry Kane und den Real Madrid-Star Jude Bellingham. Im modernen Fußball sind Schuhe für den Komfort und die Leistung der Spieler hochgradig personalisiert.

Neben den Schuhen entwendeten die Diebe auch eine große Anzahl offizieller Spielbälle und Trainingsgeräte. Einige Quellen behaupten sogar, dass der Mannschaft nach dieser Sicherheitslücke nur noch ein einziger offizieller Ball zur Verfügung steht. Auch wichtige Ausrüstungsgegenstände für die Regeneration, wie taktische Analysegeräte und Massagetische, gingen verloren.

Die Teamverwaltung ergreift derzeit dringende Maßnahmen, um die verlorene Ausrüstung in Kansas City zu ersetzen. Die englische Nationalmannschaft war von ihrem Trainingslager in West Palm Beach, Florida, zur Basis im Swope Soccer Village umgezogen. Der Verlust wurde am Freitagabend beim Entladen der Fracht bemerkt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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