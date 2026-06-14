Bradley Barcola will PSG verlassen: Arsenal und Liverpool steigen in den Poker ein

PSG-Stürmer Bradley Barcola hat den Wunsch geäußert, Paris im aktuellen Sommertransferfenster zu verlassen. Diese Nachricht hat ein echtes Wettrennen zwischen den Giganten der englischen Premier League ausgelöst. Arsenal und Liverpool beobachten die Situation des Flügelspielers genau, da der Spieler nach neuen Herausforderungen außerhalb der französischen Hauptstadt sucht. Dies berichtet Goal.com .

Der französische Nationalspieler hat sich nach einer durchwachsenen Saison in Paris für einen Abschied entschieden. Barcola stand in der vergangenen Saison in 21 Ligaspielen für PSG in der Startelf und war auch in der Champions League aktiv. Der 23-Jährige wird derzeit auf etwa 60 Millionen Pfund geschätzt und sein aktueller Vertrag läuft noch zwei Jahre.

Arsenal-Trainer Mikel Arteta sieht Bradley Barcola als eines der Hauptziele, um die Angriffsreihe zu verstärken und hochwertige Rotationsoptionen hinzuzufügen. Die Londoner hatten auch Interesse an Spielern wie Morgan Rogers und Christos Tzolis gezeigt, aber Barcolas Erfahrung auf höchstem Niveau macht ihn für die "Gunners" attraktiver.

Auch Liverpool muss seine Offensive stärken, während sie unter dem neuen Trainer Andoni Iraola eine neue Ära beginnen. Nach dem Abgang von Mohamed Salah und mangelnder Konstanz auf dem linken Flügel haben die "Merseysiders" die Option Barcola ernsthaft ins Auge gefasst. Obwohl PSG offiziell erklärt, dass der Spieler unverkäuflich sei, hat der Verein bereits mit der Suche nach einem geeigneten Ersatz begonnen.

Berichten zufolge sieht Luis Enrique den Barcelona-Stürmer Ferran Torres als idealen Nachfolger für Barcola. Torres und Enrique kennen sich gut aus ihrer gemeinsamen Zeit bei der spanischen Nationalmannschaft. Sollte PSG eine Einigung mit Barcelona erzielen, könnte dies den Weg für einen Wechsel von Bradley Barcola ins Emirates Stadium oder an die Anfield Road ebnen.