Australische Nationalmannschaft gewinnt erstes Spiel gegen die Türkei

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Australische Nationalmannschaft gewinnt erstes Spiel gegen die Türkei

Die historische FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die auf den prächtigen grünen Rasenflächen jenseits des Ozeans ausgetragen wird, geht mit intensiven und dramatischen Spielen weiter. Die erste Runde der Gruppe D, die von Fans des Fußballs mit großer Spannung verfolgt wird, ist abgeschlossen. Im zweiten Spiel des Quartetts im spektakulären BC Place Stadion in Vancouver traf die kämpferische australische Nationalmannschaft, die den asiatischen Kontinent vertritt, auf den unangenehmen und talentierten europäischen Vertreter Türkei.

In einem Spiel, in dem die Fans beider Seiten eine heiße Fußballatmosphäre schufen, zeigten die australischen „Socceroos“ ein taktisch perfektes Spiel und sicherten sich einen souveränen 2:0-Sieg.

Tore von Irankunda und Metcalfe führen die „Socceroos“ zum Sieg

Das Spiel begann von den ersten Minuten an mit intensiven Angriffen und gefährlichen Situationen. In der 27. Minute der ersten Halbzeit durchbrach das australische Ausnahmetalent Nestory Irankunda die türkische Abwehr und eröffnete mit einem präzisen Schuss den Spielstand — 1:0.

Egal wie sehr Stars wie Hakan Çalhanoğlu und Arda Güler versuchten, den Ausgleich für die türkische Nationalmannschaft zu erzielen, das Tor von Mat Ryan blieb unversehrt. In der 75. Minute vollendete der erfahrene Australier Connor Metcalfe eine schöne Kombination mit einem Tor und setzte den Schlusspunkt — 2:0.

Sie können sich über das offizielle Protokoll unten mit den Startaufstellungen der australischen und türkischen Nationalmannschaften sowie dem aktuellen Stand in der Gruppe vertraut machen:

Wettbewerb und Gruppenstatus

Begegnung

Endergebnis

Torschützen und Minuten

Stadion

Ergebnis des ersten Gruppenspiels

WM 2026. Gruppe D, 1. Spieltag

Australien — Türkei

2 : 0

Irankunda (27')


Metcalfe (75')

BC Place


(Vancouver)

USA — Paraguay 4:1


(Hoher Sieg der Gastgeber)

Startaufstellungen:

  • Australien: Ryan, Souttar, Circati, Burgess, Italiano, Irvine, O'Neill, Bos, Irankunda, Toure, Metcalfe.

  • Türkei: Çakır, Çelik, Bardakçı, Demiral, Kadıoğlu, Yüksek, Çalhanoğlu, Yılmaz, Güler, Kökçü, Aktürkoğlu.

Lage in Gruppe D: Zwei Favoriten übernehmen die Führung

Zur Erinnerung: Auch im Eröffnungsspiel dieses Quartetts erlebten die Fans ein Torfestival. Einer der Gastgeber des Turniers, die USA, besiegte den südamerikanischen Vertreter Paraguay mit 4:1.

Nach Abschluss des ersten Spieltages führt die USA die Gruppe D aufgrund der Tordifferenz an, während Australien nach dem souveränen Sieg gegen die Türkei mit 3 Punkten auf dem zweiten Platz liegt. Es stehen uns noch spannendere und entscheidende Spiele bevor.

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Australische Nationalmannschaft gewinnt erstes Spiel gegen die Türkei

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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