Die Frühjahr-Sommer-Saison in der Welt der Mixed Martial Arts (MMA) erweist sich als intensiv und voller unerwarteter Begegnungen. Insbesondere die Kämpfe in der UFC, der weltweit führenden Promotion, und anderen renommierten Ligen ziehen Millionen von Fans vor die Bildschirme. Eines dieser unvergesslichen und aufregenden Sportereignisse fand in St. Louis, Missouri, USA, statt. Im Rahmen des prestigeträchtigen 'RAF-10'-Turniers stieg der erfahrene Kämpfer Arman Tsarukyan, der Armenien und Russland vertritt und derzeit auf Platz zwei der UFC-Leichtgewichtsrangliste steht, in das Oktagon.

Er wurde in diesem Kampf vom legendären ehemaligen UFC-Interims-Champion Tony Ferguson herausgefordert, der sich mit seiner glanzvollen Karriere und seinem unbezwingbaren Charakter einen festen Platz in der MMA-Geschichte gesichert hat.

Technische Überlegenheit in der zweiten Runde und ein '10:0'-Ergebnis

Dieser von den Fans beider Athleten mit Spannung erwartete Kampf begann von den ersten Minuten an unter der klaren taktischen und physischen Dominanz von Arman Tsarukyan. Der junge und dynamische armenische Athlet setzte seinen Schlachtplan perfekt um und ließ seinem Gegner kaum eine Chance. Infolgedessen erhöhte Tsarukyan in der zweiten Runde den Druck maximal und beendete den Kampf vorzeitig mit einem absoluten Sieg durch ein '10:0'-Ergebnis.

Dieser Erfolg markierte einen weiteren glänzenden Sieg für Arman in seinem siebten Kampf unter dem Banner der 'RAF'-Liga. Der Veteran Tony Ferguson hingegen musste einen erfolglosen Start bei seinem Debüt in dieser Organisation hinnehmen.

Sie können sich anhand der folgenden speziellen Analysetabelle mit den neuesten Statistiken und Karrierezahlen beider Kämpfer vertraut machen:

Name und Status des Kämpfers Vertretenes Land Ergebnis beim 'RAF-10'-Turnier Anzahl der Kämpfe in der 'RAF'-Liga Letzter MMA-Kampf und Datum Frühere Gegner und erzieltes Ergebnis Arman Tsarukyan

(UFC-Rangliste Platz 2) Armenien / Russland Vorzeitiger Sieg in der zweiten Runde 7 Kämpfe November 2025 Dan Hooker (Neuseeland) — in der 2. Runde besiegt Tony Ferguson

(Ehemaliger UFC-Star) USA Niederlage (10:0) 1 Kampf (Debüt) August 2024 Michael Chiesa (USA) — in der 1. Runde verloren

Rückkehr der Athleten ins Oktagon: Ein Blick in die Vergangenheit

Es ist erwähnenswert, dass der talentierte Arman Tsarukyan zuletzt im November 2025 im professionellen MMA kämpfte. Damals festigte er seine Position, indem er den gefährlichen Angreifer Dan Hooker aus Neuseeland in der zweiten Runde ausknockte, genau wie heute. Der Sieg in St. Louis bewies, dass der Athlet immer noch in Topform ist.

Der legendäre Tony Ferguson betrat nach einer langen Pause zum ersten Mal wieder das Oktagon. Er trat zuvor im August 2024 gegen den Amerikaner Michael Chiesa an, verlor jedoch bereits in der ersten Runde und zog sich vorübergehend aus dem großen Sport zurück. Obwohl die Fans ein großartiges Ergebnis von der Rückkehr von 'El Cucuy' erwarteten, hatten Jugend und Intensität letztlich das letzte Wort.

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