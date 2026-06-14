Während sich die Augen der Welt auf die Spiele der WM 2026 in Nordamerika richten, ist die Aufregung bei Millionen usbekischer Fans einzigartig. Zum ersten Mal in der Geschichte nimmt die usbekische Nationalmannschaft an der Endrunde der Weltmeisterschaft teil. Dieses historische Ereignis steht nicht nur in unserem Land, sondern auch bei der Sportgemeinschaft, renommierten Experten und Trainern in den Nachbarländern im Mittelpunkt.

Sergey Tashuyev, Cheftrainer des russischen Zweitligisten Yenisey, sprach leidenschaftlich über unsere Nationalmannschaft, die auf den Plätzen der USA, Kanadas und Mexikos die Ehre unseres Vaterlandes verteidigt, und insbesondere über Abdukodir Khusanov, einen Abwehrchef von Manchester City, einem der derzeit stärksten Vereine der Welt.

„Wer hätte gedacht, dass ein Junge, der für 500 Dollar spielte, zum City-Star wird?“

Der erfahrene russische Experte betonte, dass er den Aufstieg des usbekischen Talents mit großem Interesse verfolgt, da er in Belarus gegen ihn gespielt hat:

„Es ist sehr interessant, die Leistung von Abdukodir Khusanov zu beobachten, der in Belarus gegen mein Team Shakhtyor Soligorsk spielte, als er bei Energetik-BGU war. Ehrlich gesagt, habe ich damals gar nicht bemerkt, wer dieser Spieler namens Khusanov war. Ein junger Junge spielte gegen uns, und ich glaube, wir haben das Spiel 1:0 gewonnen.

Wer hätte damals gedacht, dass dieser Junge später zu einem der wichtigsten Leistungsträger eines Weltvereins – Manchester City – werden würde? Wenn ich ihn jetzt sehe, ist es für mich sehr interessant, diesen bescheidenen Jungen, der früher für nur 500 Dollar im Monat spielte, mit dem Superstar zu vergleichen, der heute bei City glänzt. Diese Karriere ist das schönste Beispiel für alle jungen Menschen, die ihren Träumen nachjagen. Man muss hart arbeiten und sich ständig weiterentwickeln, dann öffnen sich im Leben immer die Türen zu großen Möglichkeiten.“

Anhand der folgenden speziellen Analysetabelle können Sie den historischen und beeindruckenden Transferweg des Stolzes des usbekischen Fußballs, Abdukodir Khusanov, von Belarus bis zu Manchester City nachvollziehen:

Zeitraum und Vereine Status und Transferwert Anzahl der absolvierten Spiele Teilnahme an Wettbewerben Effizienz (Tore) Meinung von Trainer Sergey Tashuyev Bunyodkor Akademie Auszubildender (Vor dem Profistart) Jugendmannschaft Lokale Turniere — Formungsphase Energetik-BGU

(Belarus, 2022-2023) Profidebüt

(500 Dollar Monatsgehalt) Belarus Vysshaya Liga Inländische Meisterschaft und Pokal Entdeckung des Talents „Ein junger Junge spielte gegen uns“ Lens (Frankreich) 1,5 Jahre glänzende Karriere Französische Ligue 1 Spiele Europapokal und Meisterschaft Aufmerksamkeit der Top-Clubs Steigerung der Fähigkeiten Manchester City

(England, ab 2025) 40 Millionen Euro transferiert für 47 offizielle Spiele Premier League, UCL, FA Cup und Ligapokal 1 Tor

(im FA Cup) „Einer der wichtigsten Leistungsträger des Teams“

Rekorde des 40-Millionen-Euro-Stars aus Belarus

Zur Erinnerung: Obwohl Abdukodir Khusanov in der Bunyodkor Akademie in unserer Hauptstadt ausgebildet wurde, machte er seine ersten Schritte im großen Fußball in der belarussischen Meisterschaft 2022-2023. Zu dieser Zeit leitete der russische Experte Sergey Tashuyev das führende belarussische Team Shakhtyor (Soligorsk).

Abdukodirs intensive Leistung in Europa erregte die Aufmerksamkeit des französischen Clubs Lens. Unser Landsmann, der eineinhalb Jahre lang eine feste Größe in den Reihen des französischen Spitzenklubs war, fiel Scouts aus der ganzen Welt auf. Infolgedessen nahm der König des englischen und Weltfußballs, Manchester City, den usbekischen Spieler am 20. Januar 2025 für 40 Millionen Euro unter Vertrag.

Seitdem hat Khusanov unter der Leitung von Pep Guardiola insgesamt 47 Spiele in den prestigeträchtigsten Wettbewerben wie der englischen Premier League, dem FA Cup, dem Ligapokal und der UEFA Champions League (UCL) bestritten, eine solide Abwehrreihe gebildet und ein schönes Tor im FA Cup erzielt. Heute hält er die Flagge unseres Vaterlandes auf den Feldern der WM 2026 hoch!

Verfolgen Sie den historischen Weg der usbekischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft, exklusive Nachrichten über Abdukodir Khusanov bei Manchester City und der WM sowie die zuverlässigsten Nachrichten aus der Welt des Sports mit uns auf den Zamin-Seiten!