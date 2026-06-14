Arsenal bereit, 70 Millionen Euro für Marokkos neuen Star Ayyoub Bouaddi auszugeben

Der FC Arsenal ist auf dem Transfermarkt aktiv geworden, um den Kader zu verstärken und ein Fundament für die Zukunft zu legen. Die "Gunners" unter der Leitung von Mikel Arteta kämpfen derzeit intensiv um eines der vielversprechendsten Talente des Weltfußballs: den marokkanischen Nationalspieler und Mittelfeldakteur von Lille, Ayyoub Bouaddi. Die glänzenden Leistungen des 18-Jährigen bei der WM 2026 haben die Aufmerksamkeit europäischer Spitzenklubs auf sich gezogen. Dies berichtet Goal.com .

Wie Goal.com berichtet, hat die Führung von Arsenal bereits Kontakt mit dem OSC Lille aufgenommen. Die souveränen Auftritte des marokkanischen Talents gegen Brasilien haben seinen Marktwert in die Höhe schnellen lassen. Laut Sky Sports Switzerland beobachten die Scouts des Londoner Klubs Bouaddi bereits seit Januar letzten Jahres und stehen in regelmäßigem Kontakt mit seinem Umfeld.

Mikel Artetas spezieller Plan

Arsenal-Trainer Mikel Arteta schätzt die technischen Fähigkeiten und die Vielseitigkeit des jungen Mittelfeldspielers im Zentrum sehr. Vertreter des Klubs haben Bouaddi und seinen Beratern versprochen, dass er bei einem Wechsel nach London sofort ein wichtiger Bestandteil der Startelf werden würde. Genau dieser Faktor – die Garantie auf regelmäßige Spielpraxis – dürfte die endgültige Entscheidung des Spielers positiv beeinflussen.

Obwohl die Verhandlungen derzeit in einer positiven Phase sind, könnten finanzielle Aspekte den Transfer behindern. Lille möchte sein wertvollstes Gut nicht billig abgeben. Der französische Klub fordert eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro (ca. 60,4 Millionen Pfund) für Ayyoub Bouaddi. Auch wenn diese Summe für einen 18-Jährigen sehr hoch erscheint, heißt es, dass sein Potenzial diese Investition rechtfertige.

Erfolge bei der Weltmeisterschaft

Die Leistungen der marokkanischen Nationalmannschaft bei der WM in Nordamerika haben Bouaddis Ansehen weiter gesteigert. Beim 1:1-Unentschieden gegen Brasilien hielt er im Mittelfeld gegen einige der erfahrensten Spieler der Welt stand. Experten loben besonders seine Ruhe am Ball und seine Fähigkeit, das Spiel zu lesen.

Die Führung von Lille möchte während der laufenden Weltmeisterschaft keine voreiligen Entscheidungen treffen, da der Preis des Spielers bei weiteren Erfolgen noch steigen könnte. Arsenal hingegen versucht, den Deal abzuschließen, bevor andere Konkurrenten, insbesondere andere Giganten der englischen Premier League, eingreifen. Weitere Verhandlungen zwischen den Parteien sind für die Zeit nach dem Ende des Turniers geplant.