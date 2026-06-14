Vitaliy Denisov bewertet die Chancen von Usbekistan bei der Weltmeisterschaft

Vitaliy Denisov, der ehemalige usbekische Nationalspieler, der mit Lokomotive Moskau russischer Meister wurde, äußerte sich zur Teilnahme der usbekischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026. Er sprach über die Stimmung im Team vor dem historischen Turnier, die Chancen in der Gruppe und die Rolle der Führungsspieler.

Die usbekische Nationalmannschaft nimmt zum ersten Mal in ihrer Geschichte an der Endrunde einer Weltmeisterschaft teil. Dies ist ein monumentales Ereignis, nicht nur für die Spieler, sondern für das ganze Land. Das von Fabio Cannavaro trainierte Team trifft in Gruppe K auf Portugal, Kolumbien und die Demokratische Republik Kongo.

Vitaliy Denisov betonte, dass sich in Usbekistan derzeit alle Augen auf die Nationalmannschaft richten. Die Qualifikation für die WM hat im Volk große Freude ausgelöst.

„Jeder im Land verfolgt die usbekische Nationalmannschaft. Das Team hat sich zum ersten Mal für ein so großes Turnier qualifiziert. Alle sind sehr glücklich“, sagte Denisov.

Der ehemalige Fußballer sprach auch über die Unterstützung der Fans. Er erwähnte, dass einige Fans mit dem Auto in die USA gereist sind, um das Team zu unterstützen. Denisov betonte, dass es in Amerika viele Usbeken gibt und die Mannschaft dort auf große Unterstützung zählen kann.

„Einige Fans sind mit dem Auto in die USA gereist, um die Aufmerksamkeit für das Team zu erhöhen. Die Nationalmannschaft wird in den USA stark unterstützt. Wann immer ich dort war, habe ich unsere Landsleute getroffen“, sagte er.

Dieser Faktor könnte eine große psychologische Stärke für das usbekische Team sein. Für eine Mannschaft, die zum ersten Mal an einer WM teilnimmt, sind das Vertrauen, die Unterstützung und die Gebete der Fans lebenswichtig. Während 11 Spieler auf dem Platz stehen, tragen sie die Hoffnungen einer ganzen Nation.

Denisov wurde auch gefragt, ob Usbekistan das Potenzial hat, die Gruppenphase zu überstehen. Er sagte, er wünsche es sich sehr, räumte aber ein, dass die Aufgabe nicht einfach werde.

„Ich würde es mir sehr wünschen, aber es wird nicht einfach. Ich hoffe, die Jungs bewahren die Ruhe und zeigen eine Leistung auf hohem Niveau. Kolumbien hat einen starken Kader und ist ein sehr schwieriger Gegner“, sagte Denisov.

In der Tat wird die Gruppenphase für Usbekistan voller schwerer Prüfungen sein. Kolumbien ist ein Team aus technisch und physisch starken Spielern mit hoher individueller Klasse. Portugal ist eine der am stärksten besetzten Mannschaften Europas. Auch die Demokratische Republik Kongo ist ein gefährlicher Gegner mit physisch robusten, schnellen und zweikampfstarken Spielern.

Daher werden in jedem Spiel Kleinigkeiten entscheidend sein. Das Ergebnis des ersten Spiels könnte die Moral des Teams maßgeblich beeinflussen. Denisov betonte besonders, dass das Duell gegen Kolumbien schwer werden wird.

Der ehemalige Verteidiger äußerte sich auch zu den Führungsspielern der usbekischen Nationalmannschaft. Seiner Ansicht nach wird die Psychologie bei diesem Turnier einer der entscheidenden Faktoren sein, da die meisten Spieler zum ersten Mal an einem Wettbewerb dieses Niveaus teilnehmen.

„Hier wird in erster Linie die Psychologie von entscheidender Bedeutung sein. Die meisten Mitglieder der Nationalmannschaft spielen zum ersten Mal bei einem Turnier auf diesem Niveau“, sagte Denisov.

Der Druck bei einer Weltmeisterschaft ist immens. Die Beobachtung durch Millionen von Fans, starke Gegner, eine neue Umgebung und eine riesige Verantwortung erfordern von den Spielern nicht nur körperliche Fitness, sondern auch mentale Stabilität. In dieser Hinsicht ist die Rolle erfahrener Spieler entscheidend.

Denisov nannte Abdukodir Khusanov als einen der Anführer der Nationalmannschaft. Er glaubt, dass Khusanov trotz seines jungen Alters bereits große Erfahrung sammelt und das Umfeld bei Manchester City einen positiven Einfluss auf seine Entwicklung hat.

„Trotz seines jungen Alters ist Abdukodir Khusanov einer der Anführer der Nationalmannschaft. Die Erfahrung, die er bei Manchester City gesammelt hat, zahlt sich aus. Er hilft dem Team psychologisch“, sagte der ehemalige Fußballer.

Für Khusanov wird diese WM eine Gelegenheit sein, sich auf der großen Bühne zu präsentieren. Die Erfahrung im englischen Fußball unter Pep Guardiola könnte dem Verteidiger bei der WM zugutekommen. Er muss dem Team mit defensiver Zuverlässigkeit, Entschlossenheit in Zweikämpfen und Ruhe in der Abwehr helfen.

Denisov betonte auch, dass Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev ihre Führungsqualitäten unter Beweis stellen müssen. Beide Spieler spielen eine wichtige Rolle im Angriffsspiel der Nationalmannschaft.

„Eldor Shomurodov und Abbosbek Fayzullayev müssen ihre Führungsqualitäten zeigen“, sagte Denisov.

Eldor Shomurodov ist einer der erfahrensten Stürmer der Nationalmannschaft. Seine Erfahrung im europäischen Fußball, sein Kampfgeist auf dem Platz und seine Fähigkeit, das Team zu inspirieren, sind für Usbekistan von großer Bedeutung. Abbosbek Fayzullayev kann mit seiner Kreativität, schnellen Entscheidungsfindung und unkonventionellen Bewegungen im Angriff die gegnerische Abwehr vor Probleme stellen.

Die usbekische Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes WM-Spiel am 18. Juni gegen Kolumbien. Die Partie findet im berühmten Estadio Azteca in Mexiko-Stadt statt und beginnt um 7:00 Uhr Taschkenter Zeit. Dieses Spiel ist der erste Schritt für die „Weißen Wölfe“ bei der Weltmeisterschaft.

In der zweiten Runde treffen die Schützlinge von Fabio Cannavaro am 23. Juni um 22:00 Uhr auf das von Cristiano Ronaldo angeführte Portugal. Dieses Duell verspricht nicht nur für usbekische Fans, sondern für die gesamte Fußballwelt eine der interessantesten Begegnungen zu werden.

Das letzte Gruppenspiel findet am 28. Juni um 4:30 Uhr gegen die Demokratische Republik Kongo statt. Das afrikanische Team gilt aufgrund seiner physisch starken, schnellen und zweikampfstarken Spieler als gefährlich.

Die Gedanken von Vitaliy Denisov zeigen, dass die Teilnahme Usbekistans an der Weltmeisterschaft bereits ein historisches Ereignis ist. Die Aufgabe auf dem Platz liegt jedoch noch vor ihnen. Das Weiterkommen aus der Gruppe wird nicht einfach, aber im Fußball können Kampfgeist, Glaube und die richtige Vorbereitung viel bewirken.

Die Fans erwarten eines von der Nationalmannschaft: in jedem Spiel bis zum Ende zu kämpfen, mit Herz zu spielen und die Ehre Usbekistans würdig zu verteidigen. Wie Denisov sagte, ist die Psychologie auf diesem Niveau sehr wichtig. Wenn die Spieler den Druck überwinden und ihr Spiel zeigen können, können die „Weißen Wölfe“ bei der WM einen würdigen Eindruck hinterlassen.