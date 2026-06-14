Perez will Ballon d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé zu Real Madrid holen

Nach dem Abschluss der UEFA Champions League-Saison auf europäischem Boden und dem Titelgewinn von Paris Saint-Germain startete das sommerliche Transferfenster auf dem Kontinent mit echten Sensationen. Aktuell steht Real Madrid wieder im Zentrum des Transfermarktes. Laut renommierten ausländischen Medien erwägt der 'Königliche Klub' ernsthaft die Möglichkeit, den amtierenden Champions League-Sieger und Stürmerstar von Paris, Ousmane Dembélé, unter Vertrag zu nehmen.

Nach exklusiven Informationen der bekannten und zuverlässigen türkischen Publikation 'TRT Spor' plant Madrid, mit diesem Transfer den größten Einkauf des Sommers zu tätigen.

Florentino Perez' Präsidentschaftssieg und die wichtigste Angriffsoption

Der amtierende Präsident Florentino Perez, der wiedergewählt wurde, um den Madrider Klub zu führen, will seinen jüngsten historischen Wahlsieg in diesem Sommer mit einem glänzenden und sensationellen Transfer festigen. Die Verantwortlichen von Real Madrid haben eine Reihe von Kandidaten sorgfältig geprüft, um die Angriffsreihe des Teams noch furchteinflößender zu gestalten. Infolgedessen wurde Ousmane Dembélé, der eine fantastische Saison bei den Parisern spielte, zu einer der wichtigsten Prioritäten für den Madrider Giganten auf dem Transfermarkt.

Um diesen großen Transfer finanziell zu unterstützen und eine Quote für ausländische Spieler (Nicht-EU-Limit) zu schaffen, ist der Vorstand von Real Madrid sogar zu einem unerwarteten Opfer bereit. Es wird berichtet, dass Madrid plant, Mittelfeldspieler Brahim Díaz zum Verkauf anzubieten, um die Verpflichtung des französischen Stars zu finanzieren. Auf diese Weise will der Klub zusätzliche Mittel generieren.

In der folgenden speziellen Analysetabelle können Sie sich mit dem Status von Ousmane Dembélé bei PSG, seinen beeindruckenden Statistiken und den Plänen von Real Madrid für die Angriffsreihe vertraut machen:

Das Transferziel des Stars Aktueller Top-Status des Spielers Aktueller Vertrag bei PSG Gesamtleistung in der letzten Saison Finanzielle Quelle für den Vertrag Alternative gescheiterte Option (früherer Versuch) Ousmane Dembélé

(Französischer Stürmer) Gewinner des

Ballon d'Or Bis zum Sommer

2028 37 Spiele,

19 Tore und 10 Vorlagen Verkauf von

Brahim Díaz Julián Álvarez

(Atlético Madrid)

Zieht der Ballon d'Or-König nach Madrid?

Es ist erwähnenswert, dass der aktuelle Arbeitsvertrag von Ousmane Dembélé mit dem Pariser Klub bis zum Sommer 2028 läuft, und es ist klar, dass Nasser Al-Khelaifi ihn nicht einfach gehen lassen wird. Das attraktive Angebot von Real Madrid und die Transferpolitik von Florentino Perez sind jedoch in der Lage, jeden Vertrag zu brechen. Die abgelaufene Saison war der Höhepunkt von Dembélés Karriere — er bestritt 37 Spiele in allen Wettbewerben für PSG, erzielte 19 Tore und gab 10 Vorlagen für seine Teamkollegen. Am wichtigsten ist, dass der Stürmer derzeit der amtierende Inhaber der prestigeträchtigsten individuellen Auszeichnung des Planeten ist — des Ballon d'Or.

Zuvor berichteten Sportmedien, dass Real Madrid Verhandlungen über die Verpflichtung des Stürmers Julián Álvarez von Atlético Madrid geführt habe, diese Versuche jedoch erfolglos blieben. Nun hat der 'Königliche Klub' seine volle Aufmerksamkeit auf den Ballon d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé gerichtet.

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