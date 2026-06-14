Ruslan Pimenov: Die usbekische Nationalmannschaft wird die Gruppenphase nicht überstehen...

Während sich die Augen der Welt auf die grünen Rasen Nordamerikas richten und das größte und prestigeträchtigste Turnier des Fußballs – die Weltmeisterschaft 2026 – in seine heiße Phase eintritt, sorgen die Aussagen internationaler Sportexperten für große Diskussionen unter Fußballfans. Insbesondere die Möglichkeiten und kommenden Spiele unserer Nationalmannschaft, die mit der erstmaligen Qualifikation für dieses Elite-Turnier eine neue Ära im usbekischen Fußball eingeläutet hat, stehen im Fokus ausländischer Experten.

Der ehemalige russische Nationalstürmer Ruslan Pimenov teilte in einem Interview mit lokalen Medien seine Gedanken zur Teilnahme und den Gruppenchancen der usbekischen Nationalmannschaft.

«Schon ein einziger Sieg ist ein riesiger Erfolg für unsere Vertreter»

Laut dem erfahrenen Ex-Profi sollte für unsere Landsleute, die zum ersten Mal in ihrer Geschichte an einer Weltmeisterschaft auf diesem Niveau teilnehmen, mindestens ein Sieg als ein sehr bedeutender und historischer Erfolg gewertet werden.

Ruslan Pimenov bewertete die Situation rund um den usbekischen Fußball wie folgt: «Wenn die usbekische Nationalmannschaft bei dieser Weltmeisterschaft auch nur ein einziges Mal gewinnt, wäre das ein wunderbares und lobenswertes Ergebnis für sie. Nach der Analyse der Gruppengegner kann ich sagen, dass die usbekischen Spieler in der entscheidenden Partie gegen die DR Kongo wertvolle Punkte holen können. Selbst wenn das nicht gelingt, wäre es völlig falsch, dies zu einer nationalen Tragödie zu machen oder als große Katastrophe zu betrachten».

In der folgenden speziellen Analysetabelle können Sie sich mit den Hauptgegnern in der Gruppe der usbekischen Nationalmannschaft und den Expertenprognosen von Ruslan Pimenov vertraut machen:

Turnierstatus für unsere Vertreter Voraussichtlich günstigster Gegner Chance auf Punktgewinn Chance auf das Erreichen der K.o.-Runde Absolute Favoriten in der Gruppe Fazit des Experten Historische erste Erfahrung

(WM-Debüt) DR Kongo

(Afrikanischer Vertreter) Hoch

(Mindestens 1 Sieg) Niedrig

(Weiterkommen schwierig) • Portugal

• Kolumbien Eine Niederlage ist keine Tragödie, sondern eine wichtige Lektion

Der Portugal- und Kolumbien-Faktor: «Sie spielen auf einem ganz anderen Niveau»

Der russische Experte rief die Fans dazu auf, die reale Situation richtig einzuschätzen. Er betonte, dass diese Weltmeisterschaft für Usbekistan in erster Linie als große Schule und enorme Erfahrung für die Zukunft diene. Daher sei es natürlich, dass der erste Versuch nicht so reibungslos verlaufen könnte wie erhofft und möglicherweise erfolglos endet.

Pimenov äußerte sich vorsichtig zum Weiterkommen und betonte, dass es für die usbekische Nationalmannschaft schwierig werde, die K.o.-Runde (Achtelfinale) der WM 2026 zu erreichen. Als Grund nannte er die beiden anderen Giganten in der Gruppe: «Man muss zugeben, dass Portugal und Kolumbien derzeit Giganten des Weltfußballs sind, die auf einem völlig anderen Niveau spielen und über hohe Geschwindigkeit und Kraft verfügen», schloss der ehemalige Spieler. Doch Fußball ist ein Spiel voller Überraschungen, und wir glauben daran, dass unsere Landsleute gegen jeden Gegner tapfer kämpfen werden!

Verfolgen Sie die heißesten Nachrichten der Weltmeisterschaft, Details zu den historischen Spielen der usbekischen Nationalmannschaft, analytische Artikel und die zuverlässigsten Sportnachrichten gemeinsam mit uns auf den Zamin-Seiten!