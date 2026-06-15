Real Madrid aus dem Rennen: Matheus Fernandes vor Wechsel zu Manchester United

Der spanische Verein Real Madrid hat beschlossen, das Werben um den Mittelfeldspieler von West Ham United, Matheus Fernandes, einzustellen. Die Madrilenen erkennen an, dass Manchester United der klare Favorit in diesem Transferpoker ist und stellen fest, dass der englische Klub in den Verhandlungen deutlich weiter fortgeschritten ist. Dies berichtet Goal.com .

Nach Informationen der Zeitung The Sun hat der Europameister beschlossen, kein offizielles Angebot für das 21-jährige portugiesische Talent abzugeben. Die Führung von Real Madrid geht davon aus, dass Manchester United bereits die letzte Phase der Einigung mit dem Spieler erreicht hat. Nachdem auch der FC Arsenal, der zuvor Interesse an dem Fußballer gezeigt hatte, von seinem Anspruch zurückgetreten ist, ist der Weg für die "Red Devils" komplett frei.

Ablösesumme und Verhandlungsdetails

West Ham United bewertet seinen Star mit 80 Millionen Pfund. Es ist erwähnenswert, dass der Londoner Klub Fernandes letztes Jahr für 38 Millionen Pfund von Southampton gekauft hat. Es wird jedoch erwartet, dass der Abstieg der "Hammers" aus der englischen Premier League es Manchester United ermöglicht, diesen Preis zu drücken und eine gegenseitige Einigung zu erzielen.

Hinter dem Interesse von Manchester United an diesem Transfer steht der technische Direktor des Vereins, Jason Wilcox. Wilcox schätzt die Fähigkeiten von Fernandes sehr, da er die Entwicklung des Spielers während seiner Zeit bei Southampton persönlich verfolgt hat. Er spielte eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Mittelfeldspielers, bevor er im April 2024 ins Old Trafford wechselte.

Historischer Wechsel und Veränderungen im Verein

Sollte dieser Transfer zustande kommen, wird Matheus Fernandes der erste Spieler seit dem sensationellen Wechsel von Paul Ince im Jahr 1989 sein, der direkt von West Ham United zu Manchester United wechselt. Dies könnte ein neues Kapitel in der Geschichte der Beziehungen zwischen den beiden Vereinen aufschlagen.

Derzeit steckt West Ham United in einer internen Krise. Der Rücktritt des Co-Vorsitzenden David Sullivan und die gegen ihn erhobenen Vorwürfe haben die Situation rund um das Team verkompliziert. Da der neue Anteilseigner Daniel Kretinsky kurz vor der Übernahme steht, bleibt auch die Zukunft von Trainer Nuno Espírito Santo ungewiss. Eine solche Instabilität könnte Manchester United eine zusätzliche Gelegenheit bieten, den Transfer schnell abzuschließen.

Laut Goal.com sieht Manchester United in Fernandes den Hauptkandidaten zur Verstärkung des Mittelfelds. Real Madrid hingegen hat es vorgezogen, seine Aufmerksamkeit auf andere Transferziele zu richten.