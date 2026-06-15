In der Welt der Mixed Martial Arts (MMA) ereignen sich weiterhin echte Sensationen, nicht nur im Octagon, sondern auch außerhalb. Arman Tsarukyan, ein bekannter russischer Kämpfer armenischer Abstammung und einer der Hauptanwärter auf den UFC-Leichtgewichtstitel, hat dank seines Weitblicks einen beispiellosen Wettgewinn erzielt. Er setzte eine enorme Summe auf den unerwarteten Sieg des berühmten Kämpfers Justin Gaethje gegen Ilia Topuria. Der Sportler teilte diese erfreuliche Nachricht glücklich über seine offizielle Instagram-Seite mit seinen Fans.

Ein Millionen-Dollar-Wagnis auf den Außenseiter

Wenige Tage vor dem Kampf traf Tsarukyan eine unerwartete Entscheidung und setzte eine Million US-Dollar auf den Erfolg des Amerikaners Justin Gaethje.

Quotenunterschied: Zu diesem Zeitpunkt sahen die Buchmacher Ilia Topuria als klaren Favoriten und boten für seinen Sieg nur eine Quote von 1,17 an. Justin Gaethje hingegen hatte als klarer Außenseiter eine hohe Quote von 5,70 .

Fantastischer Gewinn: Dank der Heldentat von Herrn Gaethje im Octagon zahlte sich Tsarukyans Wagnis voll aus, und laut dem Sportler erhielt er eine riesige Auszahlung von insgesamt etwa 400 Millionen Rubel .

In der folgenden speziellen Sportanalysetabelle können Sie sich mit den Details dieses historischen Wettbewerbs anlässlich des Jubiläums des US-Präsidenten und der millionenschweren Wette vertraut machen:

Wettbewerb und Turniername Status und Ort des Kampfes Teilnehmer Buchmacherquoten Kampfausgang Netto-Gewinn von Arman Tsarukyan UFC White House - Freedom 250

(Anlässlich des 80. Geburtstags von Donald Trump) Washington

(Haupt-Titelkampf) • Ilia Topuria (Favorit)

• Justin Gaethje (Sieger) • Topuria: 1,17

• Gaethje: 5,70 Nach der vierten Runde weigerte sich Topuria aufgrund einer Verletzung, den Kampf fortzusetzen ~400 Millionen Rubel

(bei 1 Mio. Dollar Einsatz)

Ein erschreckender Zusammenstoß bei Trumps Jubiläum

Dieser historische Titelkampf fand in Washington im Rahmen des grandiosen Turniers „UFC White House - Freedom 250“ statt, das dem 80. Geburtstag des US-Präsidenten Donald Trump gewidmet war. Vier Runden lang war ein blutiger und intensiver Kampf im Octagon zu sehen. Doch nach Ende der vierten Runde weigerte sich Ilia Topuria, der während des Kampfes eine sehr schwere und gefährliche Verletzung erlitten hatte, weiterzukämpfen, um seine Gesundheit nicht zu gefährden, und konnte nicht zur entscheidenden letzten Runde antreten.

Kurz zum historischen Erfolg in der MMA-Welt: In der Sportgeschichte ist es ein seltenes Ereignis, dass Kämpfer so hohe Summen auf die Kämpfe ihrer Kollegen setzen und durch den Sieg eines Außenseiters eine rekordverdächtige Millionensumme verdienen.

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