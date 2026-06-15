Der erfahrene englische Mittelfeldspieler Jordan Henderson hat auf den negativen Wirbel um den Real-Madrid-Star Jude Bellingham reagiert. Er betonte, dass die Kritik an dem jungen Talent in der Presse weit von der Wahrheit entfernt sei und es für ihn sehr schwer sei, solche Artikel zu lesen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Henderson ist der Meinung, dass Jude Bellingham eine entscheidende Figur für den Erfolg der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 ist. Laut Goal.com bezeichnete der Routinier Bellingham als den „X-Faktor“ des Teams und betonte, dass sein Einfluss nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine unvergleichlich sei.

Teamatmosphäre und Führung

In letzter Zeit häuften sich in den britischen Medien kritische Stimmen zu Bellinghams Verhalten und Charakter auf dem Spielfeld. Henderson wies diese Gerüchte jedoch zurück und sagte, Jude sei ein großartiger Begleiter für seine Teamkollegen. „Ich kann nur Positives über ihn sagen. Vieles, was in der Presse geschrieben wird, ist falsch. Die besondere Energie, die er uns gibt, stärkt das Team“, so Henderson.

Bemerkenswert ist, dass sich die englische Nationalmannschaft unter der Leitung von Thomas Tuchel intensiv auf die Weltmeisterschaft in Nordamerika vorbereitet. Obwohl Bellingham erst 22 Jahre alt ist, wird dies sein viertes großes Turnier sein. Seine Erfahrung bei Vereinen wie Borussia Dortmund und Real Madrid ist für die Nationalmannschaft von unschätzbarem Wert.

Eine Mischung aus Erfahrung und jugendlicher Intensität

Hendersons eigene Berufung in die Nationalmannschaft mit 35 Jahren hatte für viel Diskussion gesorgt. Doch Bellingham verteidigte den Routinier und nannte ihn den „Klebstoff“, der das Team zusammenhält. Dies zeigt, wie hoch der gegenseitige Respekt und der Teamgeist unter den Spielern sind.

Derzeit absolviert die englische Nationalmannschaft Trainingslager in Florida. Das Team bereitet sich auf das erste Gruppenspiel am Mittwoch gegen Kroatien vor. Es wird erwartet, dass Bellingham in dieser Partie auf der Zehner-Position in der Startelf stehen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Englands Chancen bei der Weltmeisterschaft 2026 weitgehend von der Form junger Stars wie Bellingham und der Stabilität innerhalb des Teams abhängen. Die Unterstützung erfahrener Spieler wie Henderson hilft jungen Fußballern, dem Druck standzuhalten.