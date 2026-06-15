Startaufstellungen für Spanien gegen Kap Verde bekannt gegeben

Während die Augen der Fußballfans weltweit auf die Spielfelder von Nordamerika gerichtet sind, steht ein weiterer gewaltiger Zusammenstoß bevor, den Millionen von Fans sehnsüchtig erwartet haben. Die Bühne ist bereitet für das Spiel zwischen den derzeitigen Königen Europas, dem mächtigen Spanien, und dem temperamentvollen Vertreter des afrikanischen Kontinents, Kap Verde, in der ersten Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026. Vor diesem spannenden und kompromisslosen Duell, das in der Fußballwelt großes Interesse weckt, haben die Trainer beider Nationalmannschaften offiziell ihre stärksten Startaufstellungen bekannt gegeben.

Die furchteinflößende Aufstellung von 'La Roja' und Taschkent-Zeit

In diesem intensiven Aufeinandertreffen, das um 21:00 Uhr Taschkent-Zeit beginnt, setzt Spaniens Cheftrainer Luis de la Fuente auf ein wahrhaft sternbesetztes und kampfbetontes Team. Um die glanzvollen Erfolge der jüngeren Vergangenheit zu verteidigen, besetzen einige der teuersten und talentiertesten Fußballer der Welt das Mittelfeld und die Offensive. Die afrikanischen Vertreter hingegen betreten den Rasen in der Hoffnung, dem europäischen Grand mit ihren erfahrenen und physisch starken Schlüsselspielern eine unerwartete Überraschung zu bereiten.

Im Folgenden finden Sie die Startaufstellungen für dieses Spiel der 1. Runde der Weltmeisterschaft 2026:

WM 2026. 1. Runde

Spanien – Kap Verde

Spanien: Simon, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Llorente, Ruiz, Rodri, Pedri, Gavi, Torres, Oyarzabal.

Kap Verde: Vozinha, Lopes, Borges, Lopes Cabral, Moreira, Mendes, Duarte, Arcanjo, Lenini, Cabral, Livramento.

Ein echter Kampf und große Intrigen auf dem Platz

Obwohl Fußballexperten Spanien vor diesem Spiel als klaren Favoriten einstufen, deutet die zähe und disziplinierte Mannschaft von Kap Verde darauf hin, dass die Partie sehr hart und intensiv verlaufen wird. Besonders die Tatsache, dass das Trio Rodri, Pedri und Gavi das Mittelfeld von der ersten Minute an kontrolliert, hat die Fans von Madrid und Barcelona gleichermaßen gefreut. In der Offensive werden Ferran Torres und Oyarzabal versuchen, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen. Ab 21:00 Uhr erwartet uns eine echte Fußballshow mit unerwarteten Dramen!

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