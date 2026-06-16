Die Fußball-Weltmeisterschaft, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, rückt immer näher und fasziniert nicht nur Millionen von Fans, sondern die gesamte globale Sportgemeinschaft. In diesem revolutionären, erweiterten Format, an dem erstmals 48 der besten Nationalmannschaften teilnehmen, zeigen junge Talente, die noch nicht jedem bekannt sind, aber in naher Zukunft glänzen werden, ihr Können neben den Milliarden-Euro-Superstars des Weltfußballs.

Für viele junge und vielversprechende Fußballer ist das diesjährige Turnier eine beispiellose goldene Gelegenheit, ihr Talent der ganzen Welt zu präsentieren, ihren Marktwert zu steigern und sich die Türen zu den Top-Clubs Europas zu öffnen. Aus diesem Grund strömen die berühmtesten Scouts und führenden Teammanager der Welt nach Nordamerika, um die neuen Sterne zu entdecken, die das Fundament der Zukunft bilden werden.

Die Liste von Tom Colman und die Anerkennung des usbekischen Talents

Tom Colman, einer der weltweit bekanntesten Sportjournalisten, besuchte die WM-Spielstätten und wählte die talentiertesten 32 jungen Fußballer separat aus. Für Fußballfans ist es ein Grund zur großen Freude und zum Stolz, dass Abbosbek Fayzullayev, ein offensiver Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft – die erstmals in ihrer Geschichte an einer Weltmeisterschaft teilnimmt – und des berühmten türkischen Clubs Istanbul Bashakşehir, ebenfalls einen Platz in dieser prestigeträchtigen internationalen Liste gefunden hat.

Der Artikel des bekannten Insiders und Journalisten Tom Colman über Fayzullayev: «Heutzutage findet sich in fast jedem Land ein lokales Talent in der Fußballwelt, das mit dem Spitznamen 'Messi' verherrlicht wird. In einigen Fällen können solche kosmischen Vergleiche einen enormen psychischen Druck auf junge Männer ausüben, aber dennoch entsteht um einen so berühmten Namen immer großes Interesse und Intrigen. Abbosbek Fayzullayev, Teil der usbekischen Nationalmannschaft, die erstmals in ihrer Geschichte ein WM-Ticket gelöst hat, steht derzeit unter dieser Beschreibung. Er möchte jedoch keinesfalls im Schatten dieses Spitznamens stehen bleiben».

In der folgenden offiziellen Sport- und Statistik-Analysetabelle können Sie sich mit den internationalen Kennzahlen des Stolzes des usbekischen Fußballs, Abbosbek Fayzullayev, und seinen beeindruckenden Statistiken in der türkischen Liga vertraut machen:

Name und Alter des Spielers Aktueller offizieller Verein und Datum Früheres Team Produktivität in der türkischen Liga Statistiken in der usbekischen Nationalmannschaft Berühmter internationaler Spitzname Potenzielle zukünftige Grand-Clubs Abbosbek Fayzullayev

(22 Jahre alt) Istanbul Bashakşehir

(ab Sommer 2025) CSKA Moskau

(Russische Premier Liga) 4 Tore und 7 Vorlagen

(aktuelle Saison) 32 Spiele,

8 Tore «Usbekischer Messi»

(öffentliche Anerkennung) • Galatasaray

• Fenerbahçe

Der «Usbekische Messi» will seinen Namen in die Geschichte einbrennen

Zur Erinnerung: Unser 22-jähriger Fußballer, der an jeder Position in der Offensive, sowohl auf den Flügeln als auch als zentraler Spielmacher, ein präzises Spiel aufbauen kann, wechselte im Sommer-Transferfenster 2025 vom russischen Verein CSKA zum türkischen Team Istanbul Bashakşehir. In kurzer Zeit fand er seinen Platz im Kader der Istanbulier und schaffte es, in der türkischen Süper Lig 4 Tore zu erzielen und 7 Vorlagen für seine Mitspieler zu liefern. Im Trikot unserer Nationalmannschaft kam er bereits in 32 offiziellen Spielen zum Einsatz und traf 8 Mal das gegnerische Tor.

In der usbekischen und russischen Sportpresse ist es bereits Tradition geworden, ihn liebevoll als «usbekischen Messi» zu bezeichnen. Unser talentierter Fußballer betonte, dass er diese Beschreibung als große Ehre und hohe Anerkennung ansieht, sich aber gleichzeitig das Ziel gesetzt hat, über einfache Vergleiche mit der argentinischen Legende im Weltfußball hinauszugehen, seinen eigenen Weg zu gehen und seinen Namen unabhängig in die Geschichtsbücher einzutragen.

Wenn unser Landsmann seine überzeugenden Leistungen bei Bashakşehir und bei der Weltmeisterschaft auf diesem hohen Niveau fortsetzt, ist es unvermeidlich, dass er beeindruckende Angebote von den mächtigsten türkischen Grands mit Millionen von Fans erhalten wird, wie etwa Galatasaray oder Fenerbahçe. Derzeit konzentriert sich Abbosbek voll und ganz darauf, zusammen mit unserer Nationalmannschaft bei der WM 2026 zur Entdeckung des Turniers zu werden.

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