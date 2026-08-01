Spanien stellt bis zu 2,3 Milliarden Dollar für das europäische Raumfahrtprojekt IRIS2 bereit

·6·Technologie
Spanien stellt bis zu 2,3 Milliarden Dollar für das europäische Raumfahrtprojekt IRIS2 bereit

Die spanische Regierung hat offiziell die Bereitstellung von 1,6 Milliarden bis 2 Milliarden Euro (ca. 2,3 Milliarden Dollar) für den Aufbau eines nationalen Satellitenkommunikationssystems genehmigt, das Teil des europäischen Orbitalnetzwerks IRIS2 werden soll. Laut ixbt.com ist dies die bisher größte im Rahmen dieser bedeutenden strategischen Initiative angekündigte nationale Finanzierungssumme. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Zur Einordnung: Polen hatte zuvor eine Investition von 470 Millionen Euro in das Projekt angekündigt. Das IRIS2-System (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) von infrastruktureller Bedeutung wird aufgebaut, um speziell geschützte Satellitenkommunikation für EU-Mitgliedstaaten und militärische Nutzer bereitzustellen.

Strategische Sicherheit und Unabhängigkeit

Im Gegensatz zu kommerziellen Diensten wird dieses neue Projekt den europäischen Ländern einen garantierten Zugang zu ihrer eigenen unabhängigen Kommunikationsinfrastruktur ermöglichen. Dies wird als wichtiger Schritt zur Gewährleistung der Informationssicherheit der Region und zur Verringerung der Abhängigkeit von externen Faktoren gewertet.

Das Projekt wird vom Konsortium SpaceRISE durchgeführt, dem die führenden Betreiber SES, Eutelsat und Hispasat sowie große europäische Luft- und Raumfahrtunternehmen angehören. Das nationale Programm Spaniens umfasst den Erwerb eines eigenen Weltraumsegments, der Bodensteuerungs基础设施 sowie von Nutzerendgeräten.

Technische Details des Projekts und Zukunftspläne

Die von Spanien geschaffene nationale Infrastruktur wird vollständig mit dem Gesamtsystem IRIS2 kompatibel sein, jedoch unter direktem spanischen Einfluss bleiben. Bei voller Kapazität soll die IRIS2-Konstellation insgesamt 290 Satelliten in niedrigen und mittleren Erdumlaufbahnen umfassen.

Derzeit befindet sich das Projekt in der Phase der Auswahl des Hauptsatellitenherstellers. Obwohl der Start der ersten Raumfahrzeuge in die Umlaufbahn für 2029 geplant ist, wird ein vollwertiger Betrieb des Systems nicht vor 2030 erwartet. Dennoch ist Spanien durch die Genehmigung der Milliardendinvestitionen der größte staatliche Teilnehmer am Projekt geworden.

SpanienIRIS2RaumfahrtSatellitTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Xiaomi bringt extrem robuste Mijia Giant Power Saving Pro Klimaanlagen auf den MarktXiaomi bringt extrem robuste Mijia Giant Power Saving Pro Klimaanlagen auf den MarktHeute, 21:21Physisches Sperrgerät zur Blockierung von Ablenkungs-Apps auf Smartphones entwickeltPhysisches Sperrgerät zur Blockierung von Ablenkungs-Apps auf Smartphones entwickeltHeute, 20:56NASA und Privatunternehmen entwickeln Technologie zum Bau von Basen auf dem MondNASA und Privatunternehmen entwickeln Technologie zum Bau von Basen auf dem MondHeute, 20:53SpaceX filmt Starship-Raketenstart aus nächster NäheSpaceX filmt Starship-Raketenstart aus nächster NäheHeute, 20:28Wie Uber sein Imperium auf dem Markt für autonome Fahrzeuge aufbautWie Uber sein Imperium auf dem Markt für autonome Fahrzeuge aufbautHeute, 20:23Intel kündigt Fertigungstechnologie für massiv große Chips anIntel kündigt Fertigungstechnologie für massiv große Chips anHeute, 19:52
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel