Lionel Messi bereit für WM-2026-Start mit Argentinien: Scaloni gibt Kader-Update

Der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, hat vor dem Start der Weltmeisterschaft 2026 gute Nachrichten für die Fans bekannt gegeben. Der Kapitän und Hauptstar der Mannschaft, Lionel Messi, ist vollständig bereit für das erste Spiel des Turniers. Dies gab der Trainer auf einer Pressekonferenz vor der Begegnung gegen Algerien bekannt, das aus der Gruppe G aufgestiegen ist. Laut einem Bericht von Goal.com Bericht wird mitgeteilt.

Die Sorgen, die die Fußballöffentlichkeit in den letzten Wochen bezüglich der Knieverletzung von Lionel Messi sowie Probleme im Zusammenhang mit dem Stürmer Julian Alvarez und dem Torhüter Emiliano Martinez beunruhigten, sind überwunden. Scaloni betonte, dass der Inter Miami-Star und andere führende Spieler die medizinische Untersuchung erfolgreich bestanden haben und einsatzbereit sind.

Schlüsselspieler kehren zurück

Informationen aus dem Nationalmannschaftslager zufolge sind die Schmerzen im Knöchel von Julian Alvarez vollständig verschwunden, und Emiliano Martinez hat sich von seiner Fingerverletzung erholt. Nur der erfahrene Verteidiger Nicolas Tagliafico steht noch unter leichter Beobachtung, wobei sein Gesamtzustand jedoch positiv bewertet wird.

"Alle wollen Leo Messi auf dem Platz sehen. Er begeistert nicht nur die Argentinier, sondern die ganze Welt. Lionel war für uns schon immer von monumentaler Bedeutung, und jetzt ist diese Bedeutung noch gewachsen. Ich sehe ihn in einem sehr guten Zustand", zitiert Goal.com den Trainer.

Zudem äußerte sich Scaloni zum Zustand von Torhüter Emiliano Martinez und Stürmer Julian Alvarez: "Emiliano ist bereit für das morgige Spiel. Julian hatte ein Problem mit seinem Knöchel, aber der Genesungsprozess verlief hervorragend. Er wird morgen eine Option für unsere Startelf sein."

Druck und Erwartungen

Die amtierenden Weltmeister gehen mit sieben Siegen in Folge in das Eröffnungsspiel des Turniers. Dennoch versuchte Scaloni, seine Schützlinge vor übermäßigem Druck zu schützen. Seiner Meinung nach ist das erste Spiel zwar wichtig, entscheidet aber nicht über das gesamte Schicksal des Turniers.

"Wir sind gelassen, denn es ist nur ein Fußballspiel. Die Erfahrung der letzten Weltmeisterschaft hat uns viel gelehrt. Die erste Begegnung ist nicht von fundamentaler Bedeutung; damit ist noch nicht alles entschieden. Wir sind in guter Form und bereit, eine würdige Leistung gegen einen starken Gegner zu zeigen", fügte der Spezialist hinzu.

Der extrem starke Wettbewerb innerhalb des argentinischen Kaders stellt für den Trainer eine "angenehme Schwierigkeit" dar. Scaloni gab zu, dass die Auswahl der Startelf nicht einfach ist, wenn alle Spieler gesund sind. Es wurde festgestellt, dass die allgemeine Stimmung und die körperliche Verfassung des Teams ausreichend sind, um den Meistertitel zu verteidigen.