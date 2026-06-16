William Saliba hält sich für einen der besten Verteidiger der Welt

William Saliba, Verteidiger von Arsenal und der französischen Nationalmannschaft, äußerte sich selbstbewusst über seine Stellung und sein Können im Fußball. Nachdem er sich in den letzten zwei Spielzeiten zu einem der stärksten Innenverteidiger der Premier League entwickelt hat, verbarg der Spieler nicht, dass er sich unter den Besten der Welt sieht. Seiner Meinung nach zeigt er auf höchstem Niveau in seiner Position, auch wenn er nicht so stark im Rampenlicht steht wie die Stürmer. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Interview mit GQ sprach Saliba über seine aktuelle Form und seine zukünftigen Ziele. Der Spieler betonte, dass er unter Mikel Arteta zu einer echten Führungspersönlichkeit gereift sei und sein Spielstil den Gegnern Angst einjagen sollte. Als eine der Schlüsselfiguren bei Arsenal ist sich der Verteidiger bewusst, wie wichtig Teamerfolge für sein persönliches Ansehen sind.

Starkult und Bescheidenheit

Saliba gibt zu, dass sein Bekanntheitsgrad etwas geringer ist als der von Stürmern wie Kylian Mbappe oder Ousmane Dembele. Seinen Worten zufolge schätzen die Fans Spieler, die Tore schießen und entscheidende Vorlagen geben, immer mehr. Dies beeinträchtigt jedoch nicht sein Selbstvertrauen.

„Ich bin kein Star wie Mbappe oder Dembele, aber ich gehöre in meiner Position zu den Besten der Welt. Wenn ich könnte, wäre ich auch Stürmer und würde 30 Tore pro Saison schießen. Aber es war mein Schicksal, Verteidiger zu werden, und darüber bin ich sehr glücklich“, sagte der Spieler in seinem Interview.

Derzeit besitzt Saliba nur kleinere Titel wie den Community Shield. Er betonte, dass die Fußballwelt Menschen vor allem an ihren großen Siegen und Trophäen erinnert. Daher ist sein Hauptziel, mit Arsenal und der französischen Nationalmannschaft prestigeträchtige Turniere zu gewinnen. Er glaubt, dass sein Status als bester Verteidiger der Welt gefestigt wird, sobald er große Titel gewinnt.

Führung in der französischen Nationalmannschaft

In der französischen Nationalmannschaft sieht sich Saliba als eine Führungspersönlichkeit, die durch ihr Handeln auf dem Platz vorangeht. Im Gegensatz zu emotionalen Spielern, die laut Anweisungen geben, wie Mike Maignan oder Kylian Mbappe, bevorzugt er es, dem Team durch die Organisation der Defensive und Dominanz in Eins-gegen-Eins-Duellen zu helfen.

Bei diesem Ansatz verbarg Saliba nicht, dass er sich vom Stil des legendären Raphael Varane inspirieren lässt, der kürzlich seine Karriere beendete. Für Saliba sind Gelassenheit und Ordnung in der Abwehrlinie das Wichtigste. Auch Arsenal-Trainer Mikel Arteta verlangt von ihm genau diese Kaltblütigkeit und ein sicheres Spiel, das gegnerische Stürmer einschüchtert.