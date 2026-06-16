Sindarov nennt Madaminovs Sieg ein wahres Wunder

Der usbekische Großmeister Javohir Sindarov äußerte sich warm über seinen Landsmann Muxiddin Madaminov, der den prestigeträchtigen UzChess Cup in Taschkent gewonnen hat. Sports.kz Wie berichtet, hob Sindarov Madaminovs rasantes Wachstum in den letzten Jahren, seinen Fleiß und seinen besonderen Weg im Schach hervor.

Am Ende des UzChess Cup belegte Muxiddin Madaminov mit 5,5 Punkten aus 9 Partien den ersten Platz. Er setzte sich über die Tiebreak-Wertung gegen seinen Landsmann Shamsiddin Vohidov und den berühmten russischen Großmeister Ian Nepomniachtchi durch. Dieses Ergebnis ist eine weitere große Anerkennung für den usbekischen Schachsport.

Javohir Sindarov erklärte, dass Madaminov im Turnier ein sehr starkes Spiel gezeigt habe. Insbesondere in der Eröffnungsphase der Partien habe er ein hohes Niveau bewiesen.

„Er hat sehr stark gespielt. Es ist für alle offensichtlich, wie stark Muxiddin in der Eröffnung ist. Ich glaube, dass auch unsere Zusammenarbeit ihm geholfen hat“, sagte Sindarov.

Im Gespräch erinnerte sich der Großmeister an ein Detail über Madaminov, das für viele interessant sein dürfte. Muxiddin begann erst relativ spät mit dem Schachspielen – im Alter von zehn Jahren. In der Schachwelt gilt dieses Alter oft als spät, da viele Großmeister bereits im Alter von 4 oder 5 Jahren mit den Figuren beginnen und an Turnieren teilnehmen.

„Aber es gibt noch einen sehr interessanten Aspekt: Muxiddin fing mit zehn Jahren an zu spielen. Wir haben sogar Fotos, auf denen ich bereits Großmeister bin und er mein Fan ist. Ich spiele gerade eine Simultanvorführung gegen mehrere Gegner, und er steht als Zuschauer dabei“, sagte Javohir Sindarov.

Diese Geschichte macht Madaminovs heutigen Erfolg noch wertvoller. Obwohl er viel später als viele andere Talente zum Schach kam, erzielte er in kurzer Zeit einen enormen Aufstieg. Durch harte Arbeit, Disziplin und ständige Selbstverbesserung reihte er sich nicht nur in die Riege der starken Schachspieler ein, sondern sicherte sich auch den ersten Platz in einem prestigeträchtigen Turnier.

Sindarov bewertete dies nicht als Normalfall, sondern als wahres Wunder. Seiner Meinung nach wird ein Sportler, der bis zum 15. Lebensjahr kein Großmeister geworden ist, normalerweise nicht als besonderes Phänomen angesehen. Madaminov jedoch hat dieses Muster durchbrochen und sein Talent durch harte Arbeit entfaltet.

„Das ist ein wahres Wunder. Muxiddin kam mit zehn Jahren zum Schach. Normalerweise wird man nicht als besonderes Talent angesehen, wenn man bis fünfzehn kein Großmeister ist. Aber er hat sehr hart gearbeitet, seine Fähigkeiten entwickelt und versetzt mich immer noch in Staunen“, sagte er.

Javohir Sindarov betonte, dass viele Madaminovs wahres Potenzial noch nicht vollständig erkannt haben. Seiner Meinung nach hat Muxiddin die Möglichkeit, noch größere Erfolge zu erzielen.

„Die Leute haben immer noch nicht ganz begriffen, wie stark er wirklich ist“, fügte Sindarov hinzu.

Madaminovs Sieg beim UzChess Cup zeigte erneut den gesunden Wettbewerb im usbekischen Schach, die Stärkung der neuen Generation und die zunehmende Festigung der nationalen Schachschule. Es ist keine leichte Aufgabe, starke Gegner wie Shamsiddin Vohidov und Ian Nepomniachtchi hinter sich zu lassen. Dieses Ergebnis bedeutet, dass Muxiddin nicht nur gut vorbereitet war, sondern auch den psychologischen Druck im entscheidenden Moment bewältigen konnte.

Im Schach ist es wichtig, mehrere Züge vorauszusehen, die Situation richtig einzuschätzen und die Pläne des Gegners zu durchkreuzen. Genau in diesen Punkten konnte sich Madaminov beweisen. Insbesondere die Vorbereitung in der Eröffnung und die Entschlossenheit während des Spiels waren entscheidende Faktoren für seinen Sieg.

Der usbekische Schachsport hat sich in den letzten Jahren zu einer ernsthaften Kraft auf internationaler Ebene entwickelt. Neben Javohir Sindarov, Nodirbek Abdusattorov, Shamsiddin Vohidov und anderen jungen Großmeistern freuen die Fans auch über die hohen Ergebnisse von Muxiddin Madaminov.

Vor allem Madaminovs Geschichte kann eine große Motivation für viele Jugendliche sein. Obwohl er nicht in der frühen Kindheit, sondern relativ spät zum Schach kam, schaffte er es durch unermüdliche Arbeit auf die große Bühne. Dies zeigt, dass für den Erfolg in jedem Bereich nicht nur der Zeitpunkt des Beginns, sondern auch Wille, Arbeit und Vertrauen entscheidend sind.

Der Sieg beim UzChess Cup könnte eine neue Phase in Muxiddin Madaminovs Karriere einläuten. Wie Sindarov sagte, haben viele seine wahre Stärke noch nicht voll gespürt. Wenn er sich in diesem Tempo weiterentwickelt, könnte der usbekische Schachsport einen weiteren großen Star gewinnen.