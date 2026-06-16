Aufstellungen für das Duell Frankreich gegen Senegal bekannt

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Aufstellungen für das Duell Frankreich gegen Senegal bekannt

Die intensivsten und zentralen Spiele des 1. Spieltags der Weltmeisterschaft 2026, die die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich ziehen und die Herzen der Fußballfans höher schlagen lassen, sind in vollem Gange. Heute Abend trifft eine der mächtigsten Mannschaften der Welt, der amtierende Vize-Weltmeister Frankreich, auf einen der gefährlichsten und stolzesten Vertreter Afrikas — Senegal. Vor diesem erwartungsvoll spannenden und kompromisslosen Aufeinandertreffen haben die Trainerstäbe beider Seiten offiziell die Startaufstellungen bekannt gegeben.

Sternenduell: 23:59 Uhr Taschkent-Zeit!

Dieses große Aufeinandertreffen, ein wahres Geschenk für Fußballfans, beginnt um 23:59 Uhr Ortszeit. In der französischen Mannschaft werden der wertvollste Star des Weltfußballs Kylian Mbappe und das junge Talent Michael Olise versuchen, die gegnerische Verteidigung von Beginn an zu durchbrechen, während Senegal mit dem legendären Sadio Mane und Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson bereitsteht, angemessen zu antworten.

In der folgenden offiziellen Sportanalyse-Tabelle finden Sie die detaillierten Startaufstellungen der Mannschaften für dieses Spiel des 1. Spieltags der WM 2026:

Französische Nationalmannschaft (Startaufstellung)

Senegalesische Nationalmannschaft (Startaufstellung)

Turnier und Spieltagsstatus

Anpfiff (Taschkent-Zeit)

Torwart: Maignan



Verteidiger: Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez



Mittelfeldspieler: Tchouameni, Rabiot, Olise



Stürmer: Dembele, Mbappe, Due

Torwart: Mendy



Verteidiger: Diatta, Niakate, Koulibali, Diouf



Mittelfeldspieler: Kamara, Idrissa Gueye, Pape Gueye



Stürmer: Sarr, Mane, Jackson

WM 2026

1. Spieltag


(Zentrales Duell)

Sehnsucht nach historischer Revanche: Fans erwarten einen gewaltigen Kampf

Die Begegnungen zwischen diesen beiden Nationalmannschaften haben immer eine besondere Geschichte. Viele Fans erinnern sich sicher, dass Senegal im Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2002 die Welt in Staunen versetzte, indem es den damaligen Weltmeister Frankreich besiegte. Jahre später treffen diese beiden Kräfte auf den Plätzen der WM 2026 erneut aufeinander. Während Frankreich sein Ansehen wiederherstellen und das Turnier mit einem Sieg beginnen möchte, sind die „Löwen von Teranga“ (Senegal) entschlossen, erneut für eine Sensation zu sorgen.

Prognose der Sportexperten:

Die Schüler von Didier Deschamps mögen auf dem Papier wie klare Favoriten aussehen, aber die aus physisch starken und erfahrenen Spielern bestehende Mannschaft Senegals wird den Franzosen auf dem Platz sicher große Schwierigkeiten bereiten. Das Duell zwischen Mbappe und Mane wird zu einem der schönsten Ereignisse der ersten Tage dieser Weltmeisterschaft.

Verfolgen Sie jedes spannende Spiel in den Stadien der WM 2026, exklusive Reportagen aus den Lagern der Nationalmannschaften sowie die schnellsten und zuverlässigsten Nachrichten aus dem Weltfußball immer gemeinsam mit uns auf den Seiten von Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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