Die derzeit in Nordamerika stattfindenden WM-2026-Spiele werden weltweit, wie auch in unserem Land, mit großem Interesse und Begeisterung verfolgt. Die renommierte und prestigeträchtige Sportanalyse- TransferRoom internationalen Plattform hat offiziell ein aktualisiertes Ranking der schnellsten und beweglichsten Fußballer veröffentlicht, die an dieser Weltmeisterschaft teilnehmen. Für die usbekischen Fans ist besonders erfreulich, dass unser junger Star und Stolz des Vaterlandes in dieser internationalen Liste einen hohen Platz neben den berühmtesten und gefürchtetsten Superstürmern der Welt belegt.

Geschwindigkeitsrekorde: Anthony Gordon führt, Abduqodir Husanov ist Vierter!

Den Analysen zufolge führt in diesem Ranking Anthony Gordon, der offensive Flügelspieler der englischen Nationalmannschaft und des katalanischen Clubs Barcelona, absolut. Der 25-jährige englische Star erreichte auf dem Platz eine Geschwindigkeit von 36,7 Kilometern pro Stunde und wurde so zum „schnellsten Spieler“ des Turniers. Den zweiten Platz belegte der Vertreter Asiens, der Mittelfeldspieler der irakischen Nationalmannschaft Ahmad Qasim, mit einem Wert von 36,0 km/h. Die Top Drei wurde von der Tormaschine der norwegischen Nationalmannschaft und von Manchester City, Erling Haaland (35,6 km/h), vervollständigt.

Die Nachricht, die uns am meisten begeisterte, erschien auf dem vierten Platz. Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft und des englischen Top-Clubs Manchester City, unser Landsmann Abduqodir Husanov pro Stunde 35,5 Kilometer zeigte eine beeindruckende Geschwindigkeit und belegte damit den vierten Platz. Erfreulicherweise erzielte Abduqodir dasselbe Ergebnis wie berühmte Stars wie der Franzose Kylian Mbappe und der Portugiese Pedro Neto und platzierte sich sogar über ihnen.

In der folgenden offiziellen statistischen Analysetabelle können Sie die detaillierte Liste der TOP 10 der schnellsten und beweglichsten Spieler der WM-2026 sehen:

Platz Name des Spielers und Nationalmannschaft Offizieller Verein Erreichte Höchstgeschwindigkeit (km/h) 1 Anthony Gordon (England) Barcelona 36,7 km/h 2 Ahmad Qasim (Irak) Al-Wajba 36,0 km/h 3 Erling Haaland (Norwegen) Manchester City 35,6 km/h 4 Abduqodir Husanov (Usbekistan) Manchester City 35,5 km/h 5 Matias Fernandes-Pardo (Belgien) Lille 35,5 km/h 6 Kylian Mbappe (Frankreich) Real Madrid 35,5 km/h 7 Pedro Neto (Portugal) Chelsea 35,5 km/h 8 Olvetu Makhanya (Südafrika) Philadelphia 35,4 km/h 9 Anthony Elanga (Schweden) Newcastle 35,4 km/h 10 Jacob Shaffelburg (Kanada) Los Angeles 35,4 km/h

Ein unglaubliches Ergebnis für einen Verteidiger!

Sportexperten betonten besonders, dass solch hohe Geschwindigkeitswerte normalerweise von Flügelspielern oder Stürmern erreicht werden. Dass unser Landsmann Abduqodir Husanov jedoch als nomineller Verteidiger in einer Reihe mit den schnellsten Wingern und Forwards der Welt steht, beweist, wie hoch seine physischen Fähigkeiten und sein Talent sind. Diese Schnelligkeit bietet einen großen Vorteil für die Stabilität der Verteidigungslinie unserer Nationalmannschaft.

Reaktionen der Fans: Die überzeugenden Leistungen von Abduqodir Husanov bei Manchester City und auf internationalem Parkett finden in diesen offiziellen Zahlen ihre Bestätigung. Wir wünschen diesem Fels in unserer Brandung weitere Siege bei der WM-2026!

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