Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards heiraten in prächtiger Zeremonie

Eines der bekanntesten Paare der englischen Fußball- und Showbiz-Welt — Alex Oxlade-Chamberlain und der Little-Mix-Star Perrie Edwards — haben offiziell geheiratet. Das Paar, das seit acht Jahren zusammen ist, feierte eine prächtige Hochzeitszeremonie, an der zahlreiche Fußballstars und Künstler teilnahmen. Laut Goal.com war die Zeremonie nicht nur ein Familienfest, sondern auch ein besonderer Treffpunkt für Vertreter der Fußballwelt. Dies berichtet Goal.com Bericht gibt es an.

Oxlade-Chamberlain, bekannt für seine starken Leistungen bei Arsenal und Liverpool, wurde von ehemaligen Teamkollegen und engen Freunden besucht. Unter den Gästen stachen besonders der Manchester United Mittelfeldspieler Mason Mount und der Brighton-Stürmer Danny Welbeck hervor. Beide Fußballer spielten sowohl auf Vereinsebene als auch in der englischen Nationalmannschaft mit Alex zusammen.

Star-Gäste und emotionale Momente

Oxlade-Chamberlain, der derzeit für den schottischen Club Celtic spielt, ist nach seiner Zeit in der türkischen Liga wieder in den Mittelpunkt der britischen Fußballöffentlichkeit gerückt. Die Hochzeitszeremonie bewies einmal mehr, dass er nicht nur ein talentierter Fußballer, sondern auch eine Person ist, die unter seinen Kollegen hochgeschätzt wird. Auch der Sohn des Paares, Axel, nahm an der Zeremonie teil, was den Tag für die Familie zu einer unvergesslichen Erinnerung machte.

Die Braut, Perrie Edwards, teilte Details der Hochzeit in einem Interview mit dem British Vogue, einer der renommiertesten Zeitschriften Großbritanniens. Ihren Worten zufolge war dies der glücklichste Tag ihres Lebens. Edwards demonstrierte ihren eleganten Geschmack, indem sie während der Zeremonie drei verschiedene weiße Kleider trug. Ein Missgeschick kurz vor dem Fest beeinträchtigte jedoch die Stimmung der Braut ein wenig.

Perrie erzählte, dass sie nach der Geburt ihres Sohnes Axel eine kostbare Diamantkette verloren hatte, die Alex ihr geschenkt hatte. "Ich habe sie jeden Tag getragen, aber einen Tag vor der Abreise nach Portugal verschwand sie. Ich habe den ganzen Tag geweint, wir haben sogar im Staubsauger gesucht. Ich dachte, jemand hätte sie gestohlen", erinnert sich die Sängerin an diese aufregenden Momente.

Eine lang erwartete Verbindung

Oxlade-Chamberlain und Edwards sind seit 2016 ein Paar. Ihre Liebesgeschichte wurde von Fans und Medien ständig verfolgt. Das Paar, das sich 2022 verlobt hatte, hat seine Beziehung nun endlich durch eine rechtmäßige Ehe besiegelt.

Diese Hochzeitszeremonie ist nicht nur ein wichtiger Schritt im Privatleben, sondern dient auch als eine Art Brücke zwischen der Welt des Sports und der Musik. So wie Oxlade-Chamberlain seinen Platz in der Premier League gefunden hat, genießt auch Perrie Edwards weltweites Ansehen in der Musikindustrie. Nun beginnen sie offiziell ein neues Kapitel ihres Lebens als Ehepaar.