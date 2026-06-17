Messi schreibt Geschichte mit Hattrick gegen Algerien (Video)

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Messi schreibt Geschichte mit Hattrick gegen Algerien (Video)

Die in Nordamerika ausgetragene FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bescherte Millionen von Fans weiterhin unvergessliche Momente und große Rekorde. In einem hochspannenden Spiel der ersten Gruppenphase trat der amtierende Weltmeister Argentinien gegen die afrikanische Auswahl Algerien an. In einem ausverkauften Stadion dominierten Lionel Scalonis Schützlinge ihre Gegner vollständig und sicherten sich einen souveränen 3:0-Sieg. Das gesamte Stadion verneigte sich erneut vor der größten Legende unserer Zeit.

Historischer Hattrick von Lionel Messi: Neue Rekorde jenseits des Ozeans!

Der absolute Held und Magier dieses intensiven Duells war, wie immer, Nationalmannschaftskapitän Lionel Messi. Der große Stürmer zerlegte die algerische Defensive komplett, traf dreimal präzise ins gegnerische Tor und verbuchte einen spektakulären Hattrick. Bemerkenswert ist, dass dieser Erfolg für den mittlerweile 38-jährigen legendären Forward als sein erster Hattrick in der Geschichte der Weltmeisterschaften in die Annalen einging. Der beste Fußballer der Welt bestritt bisher insgesamt 27 WM-Spiele, in denen er 16 Tore erzielte und 8 Vorlagen gab.

In der folgenden offiziellen Sportstatistik und historischen Analysetabelle können Sie die Leistungen von Lionel Messi im 1. Spieltag der WM 2026 und seinen Status als All-Time-Torschütze der Weltmeisterschaften einsehen:

Turnier und Ergebnis 1. Spieltag

Held des Spiels und Alter

Historisches Ergebnis

Gesamtstatistik bei WMs

Beste Torschützen der Geschichte (Vergleich)

Nächster offizieller Gegner

WM 2026


Argentinien — Algerien — 3:0

Lionel Messi


(38 Jahre, Stürmer)

Hattrick


(Sein erster WM-Hattrick)

27 Spiele


16 Tore


8 Assists

Miroslav Klose (16 Tore)


Lionel Messi (16 Tore)

Österreich


(Absoluter Rekord möglich)

Miroslav Klose eingeholt: Nächstes Ziel — Österreich!

Diese drei Tore gegen Algerien brachten Messi nicht nur drei Punkte, sondern führten ihn an die absolute Spitze der Weltfußballgeschichte. Mit diesem Erfolg hat Lionel Messi das Ergebnis des legendären ehemaligen deutschen Stürmers Miroslav Klose in der Liste der besten WM-Torschützen egalisiert. Aktuell haben beide Ausnahmeathleten jeweils 16 Tore auf dem Konto und führen gemeinsam die Weltstatistik an.

Argentiniens nächster Gegner in der Gruppenphase ist die österreichische Nationalmannschaft. Sollte Leo im kommenden Spiel nur ein einziges Tor erzielen, wird er den ehemaligen deutschen Star hinter sich lassen und zum größten und alleinigen Rekordtorschützen der Weltmeisterschaftsgeschichte aufsteigen.

Fazit der Zamin-Sportkommentatoren:

Dass der 38-jährige Messi bei der WM 2026 in einer solch furchteinflößenden Form auftritt und sein Team anführt, beweist, dass in ihm immer noch ein unendlicher Hunger auf den Sieg brennt. Es besteht kein Zweifel daran, dass er Kloses Rekord brechen und seinen Status der Größe erneut festigen wird. Die Albiceleste (Argentinien) sind bei diesem Tempo absolut in der Lage, ihren Meistertitel zu verteidigen!

Verfolgen Sie jeden Schritt des legendären Messi in den Stadien der WM 2026, die Rekordchroniken sowie die schnellsten und zuverlässigsten Nachrichten aus der Welt des Fußballs immer gemeinsam mit uns auf den Seiten von Zamin!

Lionel MessiArgentinienAlgerienMiroslav KloseLionel Scaloni
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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