Thomas Tuchel und England: Kaderdiskussionen vor der Weltmeisterschaft 2026

Englands neuer Bundestrainer Thomas Tuchel steht vor schwierigen Auswahlentscheidungen vor dem Start der Weltmeisterschaft 2026. Vor dem Eröffnungsspiel gegen Kroatien in Dallas muss der Spezialist endgültige Entscheidungen für mehrere Positionen in der Startelf treffen. Laut Analysen von Goal.com wählt Tuchel derzeit die geeignetsten Spieler aus einem Pool von 14-15 Kandidaten aus. Goal.com berichtet .

Derzeit ist die Frage, wer auf den Außenbahnen, im offensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung zum Einsatz kommt, eines der meistdiskutierten Themen. Insbesondere die Nominierung von Ezri Konsa neben John Stones in der Innenverteidigung wird als unerwartete Entscheidung gewertet. Diese Wahl wird sicherlich viele Fragen unter Experten aufwerfen.

Probleme in der Offensive und unerwartete Kandidaten

Auf dem rechten Flügel sollte Bukayo Saka der Hauptkandidat sein, doch der Arsenal-Flügelspieler kämpft derzeit mit einer Achillessehnenverletzung. Dies zwingt Tuchel, andere Optionen zu prüfen. Trotz eines Stars wie Jude Bellingham im zentralen Mittelfeld ist das Interesse des Trainers an Morgan Rogers ebenfalls spürbar. Auf dem linken Flügel konkurrieren Anthony Gordon und Marcus Rashford miteinander.

Auf der Torhüterposition wird Stabilität erwartet. Trotz Kritik auf Vereinsebene zeigt Jordan Pickford in der Nationalmannschaft stets eine zuverlässige Leistung. Seine vier Elfmeterparaden seit 2018 sind doppelt so viele wie die Ergebnisse aller Vorgänger in den letzten 22 Jahren. Pickford hat das Vertrauen von Tuchel nicht nur durch seine Reflexe, sondern auch durch seinen Spielaufbau und seine Führungsqualitäten gewonnen.

Kaderbalance und strategische Entscheidungen

Experten zufolge ist es für Tuchel am wichtigsten, die Balance im Team zu wahren. In einem Spiel gegen eine erfahrene Mannschaft wie Kroatien kann jeder Fehler in der Defensive teuer werden. Daher wird die Einbindung von Ezri Konsa in die Startelf als taktisches Risiko eingestuft.

Zudem könnte die Nominierung von Anthony Gordon auf dem linken Flügel, um die Offensivkraft zu steigern, dem englischen Spiel Geschwindigkeit und Aggressivität verleihen. Solange Bukayo Sakas körperlicher Zustand nicht vollständig wiederhergestellt ist, erscheint es als logische Entscheidung, ihn auf der Bank zu lassen und für die späteren Phasen des Turniers zu schonen.

Insgesamt wird Englands Erfolg bei der WM 2026 davon abhängen, inwieweit sich Tuchels unerwartete und mutige Entscheidungen auszahlen. Das Spiel gegen Kroatien wird nicht nur die Situation in der Gruppe, sondern auch die allgemeine Stimmung der Mannschaft unter dem neuen Trainer bestimmen.