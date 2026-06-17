Neymar kehrt ins Training zurück: Brasilien-Star erholt sich von Verletzung

Brasiliens Kapitän und Hauptstar Neymar hat einen wichtigen Schritt in seinem Verletzungsprozess gemacht. Nach einer langen Pause zeigte sich der Stürmer zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz, was bei den Fans der "Seleção" große Hoffnung weckt. Die Rückkehr des Spielers in den Kader wird zweifellos einen positiven Einfluss auf die Moral der Mannschaft vor dem Turnier haben. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut ESPN absolvierte Neymar in der Basis von Morristown, New Jersey (USA), zum ersten Mal Einzeltrainings auf dem Rasen. Bis dahin war er nur mit Regenerationsmaßnahmen im Fitnessstudio beschäftigt. Der Stürmer, der aufgrund einer Verletzung des rechten Wadenmuskels seit einem Monat ausfällt, hat nun mit Laufübungen begonnen.

Der brasilianische Fußballverband (CBF) gab eine optimistische Erklärung zum Zustand des Spielers ab. Offiziellen Informationen zufolge ist Neymar in die nächste Phase des Genesungsprozesses übergegangen. In veröffentlichten Videosequenzen ist zu sehen, wie der ehemalige Barcelona- und PSG-Star unter der Aufsicht des Trainerstabs physische Belastungen absolviert.

Genesungsplan und Gruppenphase

Neymar hatte sich am 17. Mai während eines Spiels für Santos eine Muskelverletzung zweiten Grades zugezogen. Trotzdem entschied sich Cheftrainer Carlo Ancelotti , ihn in den endgültigen Kader zu berufen. Die Ärzte bereiten den Spieler derzeit vorsichtig vor, da eine zu frühe hohe Belastung zu einem Rückfall führen könnte.

Brasilianischen Medien zufolge folgt das medizinische Team einem langfristigen Plan. Hauptziel ist es, den 34-jährigen Stürmer bis zur K.-o.-Phase vollständig fit zu machen. Dies bedeutet, dass Neymar die verbleibenden Gruppenspiele gegen Haiti und Schottland verpassen wird.

Carlo Ancelotti betonte, dass Neymars Bedeutung für das Team nicht nur auf seine Aktionen auf dem Platz beschränkt sei. Nach Ansicht des Trainers ist die Anwesenheit des erfahrenen Spielers im Lager ein Vorbild und eine zusätzliche Motivationsquelle für die jungen Spieler. Ancelotti erwartet, dass der Starstürmer ab nächster Woche am allgemeinen Gruppentraining teilnimmt.

Zur Erinnerung: Die brasilianische Nationalmannschaft spielte im letzten Freundschaftsspiel 1:1 gegen Marokko. In diesem Spiel saß Neymar zwar auf der Ersatzbank, wurde aber nicht im Spielbericht aufgeführt. Nun erwartet das ganze Land die Rückkehr seines Helden auf den Platz, um das Team zum Titel zu führen.