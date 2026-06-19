Igor Ledyakhov, ein berühmter ehemaliger Fußballer und Experte, der mit Spartak Moskau dreimal russischer Meister wurde, äußerte sich nach dem Debüt in der Gruppenphase der WM 2026 zur aktuellen Stärke und zum Potenzial der usbekischen Nationalmannschaft.

Obwohl unsere Vertreter in der ersten Runde mit 1:3 gegen Kolumbien verloren haben, lobte der russische Spezialist den historischen Erfolg des Teams sehr.

Das Spiel gegen Kolumbien und ein historisches Debüt

Igor Ledyakhov betonte, dass die usbekische Nationalmannschaft trotz der Niederlage im ersten WM-Spiel großen Respekt verdient.

Igor Ledyakhov über Usbekistans WM-Teilnahme: «Für Usbekistan ist bereits das Erreichen der Endrunde der Weltmeisterschaft 2026 ein riesiger Erfolg. Es stimmt, dass sie im ersten Spiel gegen Kolumbien auf dem Platz nicht sehr überzeugend auftraten. Aber man muss Usbekistan dennoch respektieren, da sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Qualifikation für die WM geschafft haben und daran teilnehmen».

Usbekistan und Russland: Wer ist jetzt stärker?

Auf die Frage, die derzeit unter Fußballfans am meisten diskutiert wird – «Ist Usbekistan momentan stärker als die russische Nationalmannschaft?» – antwortete Ledyakhov besonnen und objektiv:

Kraftverhältnis: Nach Meinung des Experten liegt das Niveau beider Nationalmannschaften derzeit sehr nah beieinander.

Wachstum in Usbekistan: In Usbekistan entwickelt sich der Fußball systematisch, und lokale Spieler sammeln Erfahrungen durch aktive Teilnahme an renommierten europäischen Wettbewerben.

Russlands Problem: Der russische Fußball ist derzeit aufgrund der internationalen Isolation nicht in der Lage, sein tatsächliches Niveau objektiv und präzise zu bewerten.

Stars im Rampenlicht: Shomurodov und Fayzullayev

Als er über die usbekischen Fußballstars sprach, die den russischen Fans bekannt sind, erkannte Ledyakhov deren hohes Niveau an, erinnerte jedoch daran, dass es auch in Russland Spieler gibt, die ihnen ebenbürtig sind:

Eldor Shomurodov — der erfolgreich für Rostov in der russischen Premier League spielte und nun als Kapitän der Nationalmannschaft führt.

Abbosbek Fayzullayev — ein Talent, das durch seine glanzvollen Spiele beim CSKA Moskau einen bleibenden Eindruck im russischen Fußball hinterlassen hat.

«Wir haben auch genügend talentierte junge Männer, aber das Hauptproblem ist, dass wir in der aktuellen Situation ihr genaues Niveau auf internationaler Ebene nicht sehen können», fügte der Experte hinzu.

Bevorstehend — ein Super-Spiel gegen Portugal

Im Rahmen der 2. Runde der Gruppenphase der WM 2026 erwartet die usbekische Nationalmannschaft ein extrem ernsthaftes und wichtiges Spiel gegen einen der Giganten des Weltfußballs — Portugal. Aus den Fehlern im Spiel gegen Kolumbien lernend, werden unsere Vertreter auf den Platz gehen, um in der nächsten Runde die ersten Punkte zu holen. Wir wünschen Fabio Cannavaros Schülern viel Glück im kommenden intensiven Aufeinandertreffen!