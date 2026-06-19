Super-Transfer: Real Madrid plant ernsthaften Vorstoß für Michael Olise

Während auf der anderen Seite des Ozeans die Diskussionen über die Weltmeisterschaft hitzig geführt werden, haben Europas Top-Klubs bereits riesige Pläne für das Sommertransferfenster nach dem Turnier geschmiedet. Insbesondere laut dem bekannten Insider Jose Felix Dias steht der offensive Mittelfeldspieler der französischen Nationalmannschaft und des FC Bayern, Michael Olise, weiterhin ganz oben auf der Transferliste von Real Madrid.

Der 'Königliche Verein' plant, unmittelbar nach dem Ende der Mundial, die vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, offizielle und ernsthafte Schritte zu unternehmen, um den 24-jährigen talentierten Flügelspieler zu verpflichten.

Aktuelles Transferprofil von Michael Olise

Kriterium Daten (Transfermarkt) Position Offensives Mittelfeld / Flügelspieler Marktwert ~ 150 Millionen Euro Aktueller Verein FC Bayern München Vertragslaufzeit Bis Ende Juni 2029

Warum ausgerechnet Real Madrid und Olise?

Michael Olises glanzvolle und beständige Leistungen in München und in der französischen Nationalmannschaft haben die Aufmerksamkeit von Florentino Perez und den Madrid-Scouts vollständig auf sich gezogen. Real möchte durch diesen Transfer seine Offensive noch gefährlicher und vielseitiger gestalten:

Strategischer Plan: Der spanische Gigant beobachtet die Teilnahme und die körperliche Verfassung des Spielers bei der Weltmeisterschaft genau. Die volle Transferoffensive startet genau nach dem Mundial-Finale.

Schwierigkeiten bei den Verhandlungen: Die Führung des FC Bayern ist nicht bereit, ihren Anführer so einfach ziehen zu lassen. Da der Marktwert des Spielers auf 150 Millionen Euro geschätzt wird und sein Vertrag bis 2029 läuft, würde dies einen enormen finanziellen Aufwand für den Madrider Club bedeuten.

Meinung der Transferanalysten: Ein Wechsel von Olise zu Real würde perfekt in das zukünftige 'Galacticos'-Projekt des Vereins passen. Der Münchner Klub wird eine so wichtige Figur mit einem langfristigen Vertrag jedoch nur gegen eine astronomische Rekordsumme abgeben. Momentan richten sich alle Aufmerksamkeit und Druck auf die Ergebnisse der WM-2026-Spiele.

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