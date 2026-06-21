Curaçao erzielt historisches Ergebnis: Erster Punkt bei der WM

Die Spiele des zweiten Spieltags in der Gruppe E der Weltmeisterschaft sind abgeschlossen. Nach dem Sieg Deutschlands über die Elfenbeinküste (2:1) trafen Ecuador und Curaçao im zweiten Gruppenspiel aufeinander. Die Partie im prächtigen Arrowhead Stadium in Kansas City, USA, endete mit einem hart erkämpften Unentschieden.

Kurzbericht zum Spiel

Während des Spiels übten die Ecuadorianer unter Führung von Enner Valencia und Moises Caicedo großen Druck aus, doch die Defensive von Curaçao und Torhüter Eloy Room agierten sicher und konnten die Angriffe des Gegners erfolgreich abwehren.

Historisches Ergebnis: Durch dieses 0:0-Unentschieden sicherte sich die Nationalmannschaft von Curaçao unter dem bekannten Trainer Dick Advocaat den ersten Punkt in ihrer Geschichte bei Weltmeisterschaften.

Tabellensituation der Gruppe E nach dem 2. Spieltag

Nach den Spielen des zweiten Spieltags verteilt sich die Punktzahl im Quartett wie folgt:

Deutschland — 6 Punkte (Vorzeitig im Play-off) Elfenbeinküste — 3 Punkte Ecuador — 1 Punkt Curaçao — 1 Punkt

Im letzten Spieltag trifft Curaçao auf die Elfenbeinküste, während Ecuador gegen Deutschland spielt. Beide Teams haben noch eine Chance auf den Einzug in die Play-offs.

Aufstellungen und Auswechslungen

Ecuador:

Hernán Galíndez, Piero Inkapie, Willian Pacho, Pervis Estupiñán (71' José Angulo), Jordi Alcívar (46' Kevin Rodríguez), Oscar Vite, Alan Franco (83' Angelo Preciado), Moises Caicedo, Jon Yeboah (89' Joan Caicedo), Enner Valencia, Gonzalo Plata.

Curaçao:

Eloy Room, Jordan Obispo, Shannon Floranus, Roshni Garry, Joshua Brenet, Gyro Fonville (76' Querton Eijma), Juninho Bakuna (75' Jervinho Gorre), Leonardo Bakuna, Livelay Comenencia (84' Gottfried Roemerato), Tahith Chong (76' Rishairo Margarita), Jurgen Locadia (83' Charlon Castaneyer).

Verwarnungen (Gelbe Karten):

Das Spiel war geprägt von harten Zweikämpfen, und der Schiedsrichter zeigte insgesamt 6 Gelbe Karten: