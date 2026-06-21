Curaçao erzielt historisches Ergebnis: Erster Punkt bei der WM

·1·Sport
Curaçao erzielt historisches Ergebnis: Erster Punkt bei der WM

Die Spiele des zweiten Spieltags in der Gruppe E der Weltmeisterschaft sind abgeschlossen. Nach dem Sieg Deutschlands über die Elfenbeinküste (2:1) trafen Ecuador und Curaçao im zweiten Gruppenspiel aufeinander. Die Partie im prächtigen Arrowhead Stadium in Kansas City, USA, endete mit einem hart erkämpften Unentschieden.

Kurzbericht zum Spiel

Während des Spiels übten die Ecuadorianer unter Führung von Enner Valencia und Moises Caicedo großen Druck aus, doch die Defensive von Curaçao und Torhüter Eloy Room agierten sicher und konnten die Angriffe des Gegners erfolgreich abwehren.

Historisches Ergebnis:

Durch dieses 0:0-Unentschieden sicherte sich die Nationalmannschaft von Curaçao unter dem bekannten Trainer Dick Advocaat den ersten Punkt in ihrer Geschichte bei Weltmeisterschaften.

Tabellensituation der Gruppe E nach dem 2. Spieltag

Nach den Spielen des zweiten Spieltags verteilt sich die Punktzahl im Quartett wie folgt:

  1. Deutschland — 6 Punkte (Vorzeitig im Play-off)

  2. Elfenbeinküste — 3 Punkte

  3. Ecuador — 1 Punkt

  4. Curaçao — 1 Punkt

Im letzten Spieltag trifft Curaçao auf die Elfenbeinküste, während Ecuador gegen Deutschland spielt. Beide Teams haben noch eine Chance auf den Einzug in die Play-offs.

Aufstellungen und Auswechslungen

Ecuador:

Hernán Galíndez, Piero Inkapie, Willian Pacho, Pervis Estupiñán (71' José Angulo), Jordi Alcívar (46' Kevin Rodríguez), Oscar Vite, Alan Franco (83' Angelo Preciado), Moises Caicedo, Jon Yeboah (89' Joan Caicedo), Enner Valencia, Gonzalo Plata.

Curaçao:

Eloy Room, Jordan Obispo, Shannon Floranus, Roshni Garry, Joshua Brenet, Gyro Fonville (76' Querton Eijma), Juninho Bakuna (75' Jervinho Gorre), Leonardo Bakuna, Livelay Comenencia (84' Gottfried Roemerato), Tahith Chong (76' Rishairo Margarita), Jurgen Locadia (83' Charlon Castaneyer).

Verwarnungen (Gelbe Karten):

Das Spiel war geprägt von harten Zweikämpfen, und der Schiedsrichter zeigte insgesamt 6 Gelbe Karten:

  • Ecuador: Alcívar (38).

  • Curaçao: L. Bakuna (39), J. Bakuna (53), Comenencia (56), Garry (75), Castaneyer (90+1).

KurassauDeutschlandElfenbeinküsteEcuadorKansas City
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

UFC Vegas 119: Turnier in Las Vegas beendet — Alle KampfresultateUFC Vegas 119: Turnier in Las Vegas beendet — Alle KampfresultateHeute, 10:23Mehrere Rekorde im Spiel Niederlande gegen Schweden aufgestelltMehrere Rekorde im Spiel Niederlande gegen Schweden aufgestelltHeute, 03:18Raphinha fällt für Brasiliens Spiel gegen Schottland ausRaphinha fällt für Brasiliens Spiel gegen Schottland ausHeute, 03:15Deutschland besiegt Elfenbeinküste dank Nagelsmanns JokerDeutschland besiegt Elfenbeinküste dank Nagelsmanns JokerHeute, 03:12Deutschland schnappt sich späten Sieg gegen ElfenbeinküsteDeutschland schnappt sich späten Sieg gegen ElfenbeinküsteHeute, 03:01Gute Nachrichten für Thomas Tuchel: England-Stars kehren in den Kader zurückGute Nachrichten für Thomas Tuchel: England-Stars kehren in den Kader zurückHeute, 02:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?
Auf welchem Kanal kann man das Spiel Usbekistan gegen Kanada sehen?