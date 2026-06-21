Italien-Abenteuer für Ashley Cole beendet: Ehemaliger Star wird entlassen

Die Legende der englischen Nationalmannschaft sowie von Arsenal und Chelsea, Ashley Cole, ist bei seinem Debüt als Trainer in Italien gescheitert. Der Spezialist, der den Serie-B-Klub Cesena trainierte, steht kurz vor seinem Abschied nach nur acht Spielen. Dies berichtete die renommierte Gazzetta dello Sport. Goal.com berichtet darüber.

Berichten zufolge läuft der kurzfristige Vertrag des 45-jährigen Engländers am 30. Juni aus, und die Vereinsführung hat beschlossen, diesen nicht zu verlängern. Cole übernahm das Team im März anstelle von Michele Mignani, doch unter seiner Leitung verpasste Cesena die Play-offs und beendete die Saison auf dem 11. Platz.

Fan-Widerstand und schlechte Ergebnisse

Von seinem ersten Tag in Italien an wurde Ashley Cole von den lokalen Fans kühl empfangen. Während Mignanis Rücktritt bereits Unmut unter den Anhängern ausgelöst hatte, verschlimmerte die Ernennung des unerfahrenen Engländers die Situation weiter. Im Stadion erschienen sogar kritische Banner mit der Aufschrift „Ashley Cole? Nein, danke“. Laut Goal.com basierte Coles Ernennung eher auf persönlichen Verbindungen zu einem der Clubbesitzer, Mike Melby.

Auch die Statistiken sprechen gegen Cole: In den 8 von ihm geleiteten Spielen gewann das Team nur ein einziges Mal. Drei Unentschieden und vier Niederlagen ließen den Geduldsfaden der Vereinsführung reißen. Obwohl anfangs über eine Vertragsverlängerung gesprochen wurde, machten die Stimmung in der Kabine und der öffentliche Druck diese Pläne zunichte.

Suche nach einem neuen Trainer

Der Sportdirektor von Cesena, Andrea Mancini, ist derzeit damit beschäftigt, einen geeigneten Kandidaten für das Team zu finden. Generaldirektor Corrado Di Taranto betonte, dass man bei der Trainerwahl nichts überstürzen werde und jeder Kandidat sorgfältig geprüft werde. Unter den Kandidaten befinden sich Spezialisten wie Emanuele Troise und Stefano Vecchi, die Erfahrung in den unteren italienischen Ligen haben.

Für Ashley Cole war diese misslungene Erfahrung ein schwerer Schlag für seinen Ruf als Trainer. Es wird erwartet, dass die Chelsea-Legende nun wieder als Co-Trainer tätig wird, um seine Qualifikationen zu verbessern, oder sich in anderen Ligen beweisen wird. Das Umfeld des italienischen Fußballs erwies sich als zu komplex für sein Debüt.