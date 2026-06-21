Lucas Bergvall will Tottenham verlassen: Viele Bewerber für schwedisches Talent

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Lucas Bergvall will Tottenham verlassen: Viele Bewerber für schwedisches Talent

Tottenham Hotspur hat ein ernsthaftes Problem bei der Bindung eines seiner vielversprechendsten jungen Stars, Lucas Bergvall. Der talentierte schwedische Mittelfeldspieler hat der Vereinsführung mitgeteilt, dass er beabsichtigt, den Verein während des Sommer-Transferfensters zu verlassen. Der 20-jährige Spieler, der derzeit mit seiner Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2026 teilnimmt, sucht nach neuen Herausforderungen. Dies berichtete Goal.com Bericht heißt es.

Informationen von The Athletic zufolge beruht Bergvalls Entscheidung darauf, dass er nicht in die Pläne des neuen Cheftrainers Roberto De Zerbi passt. Obwohl sein aktueller Vertrag bis Juni 2031 läuft, sieht er seine Zukunft außerhalb des Tottenham Hotspur Stadium. Mehrere Premier-League-Größen beobachten die Situation derzeit genau.

Vom erfolgreichen Debüt auf die Ersatzbank

Lucas Bergvalls Karriere bei Tottenham erinnert an eine echte "Achterbahnfahrt". Nachdem er 2024 von Djurgården kam, zeigte der Spieler zunächst unter Ange Postecoglou glänzende Leistungen. Er spielte eine wichtige Rolle beim Gewinn der Europa League 2025 und trug maßgeblich dazu bei, die 17-jährige trophylose Serie des Vereins zu beenden. Am Ende dieser Saison wurde er zum "Spieler des Jahres“ des Clubs gewählt.

Der Trainerwechsel im Verein wirkte sich jedoch negativ auf die Entwicklung des schwedischen Mittelfeldspielers aus. Thomas Frank, der Postecoglou ablöste, bevorzugte es, den Spieler eher auf den Flügeln als im Zentrum einzusetzen, wo er sich am wohlsten fühlt. Diese Tendenz setzte sich unter Igor Tudor fort und verschärfte sich mit der Verpflichtung von Roberto De Zerbi im März dieses Jahres weiter.

Es heißt, dass das vom italienischen Spezialisten angewandte 4-2-3-1-System nicht dazu geeignet ist, Bergvalls Stärken auszuspielen. Infolgedessen kam der Spieler in den letzten Spielen der Saison 2025-26 kaum zum Einsatz. Die fehlende Spielpraxis zwang den Spieler zu ernsthaften Maßnahmen.

Harter Kampf auf dem Transfermarkt

Die Unsicherheit um Bergvall ist auch anderen Premier-League-Clubs nicht entgangen. Insbesondere Chelsea und Aston Villa hatten bereits zuvor Kontakt mit Tottenham bezüglich eines Transfers aufgenommen. Während die Londoner im Winter-Transferfenster alle Angebote ablehnten, hat der Wunsch des Spielers selbst, zu gehen, die Situation nun komplett verändert.

Experten glauben, dass für einen so vielseitigen und technisch versierten Spieler wie Bergvall auch Interesse aus anderen führenden europäischen Ligen unvermeidlich ist. Die Tottenham-Führung überlegt nun, ob sie einen ihrer wichtigsten Vermögenswerte vor den Konkurrenten bewahren oder ihn zum maximal möglichen Preis verkaufen sollen.

TottenhamLucas BergvallTransferRoberto De ZerbiFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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