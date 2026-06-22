Wayne Rooney begeistert von Lamine Yamal: „Sein Spiel bringt mich zum Lächeln“

Spaniens junger Star Lamine Yamal zieht mit seinem glanzvollen Debüt bei der Weltmeisterschaft 2026 weiterhin die Aufmerksamkeit der Fußballwelt auf sich. Im Spiel gegen Saudi-Arabien (4:0) erzielte der 18-jährige Flügelstürmer nicht nur sein erstes Tor des Turniers, sondern erntete auch höchste Anerkennung von Experten, insbesondere von der englischen Legende Wayne Rooney. Laut Goal.com berichtet .

Nachdem Lamine Yamal im ersten Gruppenspiel gegen Kap Verde aufgrund seines körperlichen Zustands eingewechselt worden war, startete er gegen Saudi-Arabien in der Startelf. Der Spieler, der bereits in der 10. Minute den ersten Treffer erzielte, erhöhte seine Trefferquote in der Nationalmannschaft auf 7 Tore in 27 Spielen. Das Trainerteam wechselte das junge Talent in der Halbzeitpause aus, um ihn zu schonen, doch seine 45-minütige Leistung reichte aus, um die Entscheidung des Spiels herbeizuführen.

Rooneys Staunen und Yamals Führungsqualitäten

Der ehemalige Stürmer von Manchester United und der englischen Nationalmannschaft, Wayne Rooney, verbarg bei seinem Auftritt als Experte beim Sender BBC nicht seine Begeisterung über Yamals Spiel. Laut Goal.com bezeichnete Rooney die Reife des 18-Jähren auf dem Platz als „unglaublich“. Seiner Meinung nach ist Lamine nicht nur ein talentierter Spieler, sondern eine echte Führungspersönlichkeit, die seinen Mitspielern Vertrauen gibt.

„Ich liebe ihn, er bringt mich einfach zum Lächeln. Er spielt Fußball mit Freude. Es gibt viele junge Spieler im spanischen Kader, und Lamine gibt ihnen das nötige Selbstvertrauen. Er wurde mit 16 Jahren Europameister und ist jetzt deutlich gereift. Es mag seltsam klingen, dies über einen 18-Jährigen zu sagen, aber er kann jedem Mitspieler auf dem Platz das Gefühl geben, dass ein Sieg bei dieser Weltmeisterschaft möglich ist“, sagte Rooney.

Zudem hob Rooney nicht nur die offensive Klasse des Spielers hervor, sondern auch seinen Fleiß in der Defensive. Der ehemalige Stürmer betonte, dass es im modernen Fußball selten sei, dass Spieler mit Starstatus in die Defensive zurückkehren, um zu helfen, und bezeichnete diese Eigenschaft als Vorbild für die gesamte Mannschaft.

„Wenn man diese Eigenschaft besitzt, andere Spieler dazu zu bewegen, auf dem Platz besser zu agieren, ist das großartig. Er läuft zurück und hilft seinem Team. Wenn andere sehen, dass ein Spieler auf Superstar-Niveau in der Defensive mitarbeitet, werden sie – ob sie wollen oder nicht – ihr Maximum geben“, fügte Wayne Rooney hinzu.

Derzeit führt die spanische Nationalmannschaft die Gruppe H an. In der nächsten Runde treffen sie auf Uruguay. Dieses Spiel am 27. Juni wird voraussichtlich entscheiden, wer den ersten Platz in der Gruppe belegt. Lamine Yamal festigt seinen Status als Zukunft von Barcelona und des spanischen Fußballs bei diesem prestigeträchtigen Turnier weiter.