WM 2026: Heute vier spannende Partien

Die zweite Runde der Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist im Gange. Heute, am 22. Juni und in der Nacht zum 23. Juni, finden vier wichtige Spiele der Gruppen I und J statt.

Im ersten Spiel des Tages trifft der amtierende Weltmeister Argentinien auf die österreichische Nationalmannschaft. Diese Begegnung, die um 22:00 Uhr beginnt, ist entscheidend für den Kampf um die Gruppenführung. Die Argentinier unter der Führung von Lionel Messi werden versuchen, einen weiteren Sieg einzufahren, während Österreich das Ziel hat, dem Favoriten würdigen Widerstand zu leisten.

Um 02:00 Uhr Uhr messen sich Frankreich und der Irak. Die Franzosen, in deren Kader die Stars des Weltfußballs versammelt sind, gelten als die Hauptfavoriten der Partie. Doch auch die irakische Nationalmannschaft wird versuchen, durch Teamdisziplin und Kampfgeist für eine Sensation zu sorgen.

Um 05:00 Uhr spielt Norwegen gegen Senegal. In diesem Aufeinandertreffen europäischer und afrikanischer Fußballschulen werden Geschwindigkeit, physische Zweikämpfe und offensive Aktionen erwartet. Das Ergebnis könnte für beide Teams direkte Auswirkungen auf die Chance auf den Weiterzug in die nächste Runde haben.

Das heutige Programm schließt mit der Partie Jordanien gegen Algerien ab, die um 08:00 Uhr beginnt. Jordanien, das zum ersten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, kämpft um ein weiteres historisches Ergebnis. Das erfahrene und physisch starke Algerien wird mit der Absicht auf den Platz gehen, die drei Punkte zu holen.

Heutige Spiele — 22./23. Juni:

22:00 — Argentinien vs Österreich

02:00 — Frankreich vs Irak

05:00 — Norwegen vs Senegal

08:00 — Jordanien vs Algerien

Die zweite Runde der Weltmeisterschaft verspricht hitzige und kompromisslose Duelle. Insbesondere die Spiele Argentinien gegen Österreich und Norwegen gegen Senegal werden bei den Fußballfans großes Interesse wecken.