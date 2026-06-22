Ghanesischer Hexenmeister bedroht Harry Kane und die englische Nationalmannschaft

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Ghanesischer Hexenmeister bedroht Harry Kane und die englische Nationalmannschaft

Es ist mittlerweile üblich, dass es in der Fußballwelt vor einer Weltmeisterschaft zu seltsamen Ereignissen kommt. Die Aussage des berühmten ghanesischen Hexenmeisters Nana Kwaku Bonsam hat jedoch viele schockiert. Er kündigte an, die Karriere des englischen Kapitäns Harry Kane zu behindern und ihn daran zu hindern, im Spiel gegen Ghana effektiv zu agieren. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Bonsam steht nicht zum ersten Mal wegen solcher "Aktivitäten" im Rampenlicht. Er übernahm die Verantwortung dafür, dass Cristiano Ronaldo vor der Weltmeisterschaft 2014 verletzt war und nicht mit voller Kraft spielen konnte. Nun hat er den Bayern-Stürmer Harry Kane offen zu seinem nächsten "Ziel" erklärt.

Spiritueller Einfluss und der Zustand des Spielers

In einem Interview mit dem Daily Star betonte Bonsam, dass er Harry Kane nicht ernsthaft verletzen wolle, aber alle Maßnahmen ergreifen werde, um ihn zu stoppen. "Ich arbeite an Harry Kane. Ich habe schon früher gezeigt, wozu ich fähig bin, also weiß ich, was ich tun muss, um ihn aufzuhalten. Ich wünsche ihm keine schwere Verletzung, es reicht mir, sein Spiel zu stören, um meinem Land zu helfen", sagt er.

Harry Kane ist derzeit in hervorragender Form. Er bewies sein hohes Niveau mit einem Doppelpack beim 4:2-Sieg gegen Kroatien. Zudem steht Kane kurz davor, den Rekord von Gary Lineker für die meisten WM-Tore der englischen Nationalmannschaft zu brechen. Dafür fehlt ihm nur noch ein Treffer.

Thomas Tuchel und die Reaktion der Mannschaft

Trotz solcher übernatürlichen Drohungen von außen konzentriert sich Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel ausschließlich auf die professionelle Vorbereitung. Der deutsche Spezialist fordert hohe Disziplin und qualitativ hochwertiges Training, um die K.-o.-Phase zu erreichen. Verteidiger Djed Spence äußerte sich positiv über die hohen Ansprüche des Trainers.

"Er ist ein großartiger Trainer und erwartet von den Spielern die besten Ergebnisse. Thomas Tuchel verlangt hohe Standards, und in diesem Turnier müssen wir jede Sekunde bereit sein. Jede Trainingseinheit muss von höchster Qualität sein", sagte Spence in einem Interview mit talkSPORT. Den Spielern zufolge ist die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft stabil und kein mentaler Druck kann sie beeinflussen.

Zur Erinnerung: Als Bonsam 2014 über Cristiano Ronaldo sprach, behauptete er, dessen Knieprobleme seien medizinisch nicht behandelbar, da sie "spirituelle Ursachen" hätten. Damals konnte Ronaldo tatsächlich nicht wie erwartet bei dem Turnier spielen. Nun beobachtet die gesamte Fußballwelt, wie Harry Kane mit diesem Druck umgehen wird.

Harry KaneEnglandGhanaWeltmeisterschaftThomas Tuchel
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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