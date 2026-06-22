Lamine Yamal: "Sieg des Teams ist mir wichtiger als persönliche Ergebnisse"

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Lamine Yamal: "Sieg des Teams ist mir wichtiger als persönliche Ergebnisse"

Lamine Yamal erklärte, dass ihm Teamergebnisse wichtiger sind als persönliche Statistiken im Turnier. Seiner Meinung nach mag es für einen Spieler ein gutes Ergebnis sein, viele Tore zu schießen, aber das reicht nicht aus, wenn das Team die Trophäe nicht gewinnt.

"Man kann 16 Tore im Turnier erzielen, aber wenn man im Halbfinale verliert und aus dem Wettbewerb ausscheidet, möchte ich das nicht. Ich möchte gewinnen", sagte Lamine Yamal.

Der Fußballer betonte, dass sein Hauptziel der Turniersieg ist und nicht die persönliche Statistik.

Lamine YamalHalbfinaleTurnierSiegFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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