Rustam Ashurmatov: "Wir werden gegen Portugal 1000 % unserer Kraft geben"

Rustam Ashurmatov, Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, teilte seine Gedanken nach dem historischen Spiel gegen Kolumbien in der ersten Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026.

Die „Weißen Wölfe“ unterlagen Kolumbien in ihrem ersten WM-Spiel mit 1:3. Trotz des unerwarteten Ergebnisses bestritt die Nationalmannschaft ihr erstes Spiel bei einer Weltmeisterschaft und erzielte ihr erstes Tor in der Geschichte des Turniers.

Ashurmatov betonte, dass die Qualifikation für die Weltmeisterschaft und der Auftritt auf dieser großen Bühne für jeden Spieler eine unvergleichliche Quelle des Stolzes sei.

"Dass wir es zur Weltmeisterschaft geschafft haben, ist eine große Ehre. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Dass wir bereits im ersten Spiel ein Tor erzielt haben, hat uns zusätzliche Freude bereitet. Es ist schwierig, dies in Worte zu fassen", sagte der Verteidiger.

Seiner Meinung nach hatte Usbekistan im Spiel gegen Kolumbien die Chance, um den Sieg zu kämpfen, doch in einigen Situationen fehlte der Nationalmannschaft das nötige Glück.

"Wir hätten dieses Spiel gewinnen können, aber uns fehlte ein wenig Glück. Jetzt werden wir in den nächsten Spielen nur auf den Sieg hinarbeiten", fügte der Fußballer hinzu.

Nun erwartet Usbekistan eine noch größere Herausforderung — das Spiel gegen die portugiesische Nationalmannschaft. Rustam Ashurmatov gab bekannt, dass sich das Team nach dem Spiel gegen Kolumbien schrittweise erholt hat und die Vorbereitung auf den nächsten Gegner begonnen hat.

Ihm zufolge verbessern die Spieler ihren Zustand sowohl taktisch als auch physisch.

"Wir haben uns von Tag zu Tag erholt. Heute haben wir mit der Vorbereitung auf Portugal begonnen. Taktisch und physisch machen wir Fortschritte. Wir werden alle unsere Möglichkeiten auf dem Platz ausschöpfen. Nicht hundert Prozent, sondern tausend Prozent Einsatz", sagte Ashurmatov.

Das Spiel gegen Portugal hat für den Verteidiger auch eine besondere symbolische Bedeutung, da er einer der Spieler war, die Cristiano Ronaldo in seiner Kindheit in Taschkent getroffen haben.

Als der portugiesische Star 2009 Taschkent besuchte, war Ashurmatov 13 Jahre alt. Damals spielten die jungen Fußballer mit Ronaldo Ball und machten Erinnerungsfotos.

"Sein Besuch in Taschkent war für uns ein unerwartetes Ereignis. Er hat mit uns Fußball gespielt und Fotos gemacht. Dass wir eines Tages Ronaldo bei einer Weltmeisterschaft gegenüberstehen würden, war damals unvorstellbar. Das ist Geschichte", sagte er.

Jahre später steht dieser junge Fußballer nun kurz davor, Ronaldo auf der WM-Bühne als Gegner zu begegnen. Ashurmatov betonte jedoch, dass Usbekistan sich nicht nur darauf vorbereitet, den portugiesischen Star zu stoppen, sondern gegen die gesamte portugiesische Mannschaft zu kämpfen.

"Im kommenden Spiel kämpfen wir nicht nur gegen Ronaldo, sondern gegen die gesamte portugiesische Nationalmannschaft", sagte der Verteidiger.

Ashurmatov merkte an, dass sich in seinem Leben seit diesem Treffen in der Kindheit viel verändert hat. Die Spieler sind gewachsen, haben Erfahrung in internationalen Wettbewerben gesammelt und haben nun die Weltmeisterschaft erreicht, die vom gesamten Volk Usbekistans verfolgt wird.

"Vor allem haben sich unser Alter und unsere Erfahrung geändert. Wir haben an mehreren internationalen Turnieren und Spielen teilgenommen. Jetzt sind wir bei der Weltmeisterschaft, und unser ganzes Volk schaut auf uns. In uns lebt dieses Kind noch, aber auf dem Platz werden wir gegen ihn kämpfen", sagte der Fußballer.

Nach Ansicht des Verteidigers sollte es nicht als außergewöhnliche Situation wahrgenommen werden, gegen Starspieler anzutreten. Jedes Team, das an der Weltmeisterschaft teilnimmt, muss bereit sein, gegen die stärksten Gegner zu kämpfen.

"Wir haben davon geträumt, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Jetzt müssen wir gegen jeden Star spielen, und wir sind dazu bereit", betonte Ashurmatov.

Das Spiel zwischen Usbekistan und Portugal wird für unsere Nationalmannschaft die nächste historische Prüfung sein. Die „Weißen Wölfe“ werden versuchen, die Fans durch Disziplin, Mut und maximalen Einsatz auf dem Platz zu begeistern.