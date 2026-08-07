Wechselt Shomurodov zu Trabzonspor? Başakşehir-Präsident äußert sich

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Wechselt Shomurodov zu Trabzonspor? Başakşehir-Präsident äußert sich

Trabzonspor, das sich vor der neuen Saison der türkischen Süper Lig große und ambitionierte Ziele gesetzt hat, steht mit seinen Aktivitäten auf dem Transfermarkt im Mittelpunkt.

Der 34-jährige Weltstar, der Liverpool verlassen hat Mohamed Salahtrotz lukrativer Angebote von Klubs aus Europa, den USA und Saudi-Arabien verpflichtet hat, richtet den Fokus nun auf die Position des Mittelstürmers.

Die türkische Presse berichtet, dass Trabzonspor großes Interesse am Stürmer von İstanbul Başakşehir Eldor Shomurodovzeigt, der in der vergangenen Saison 22 Tore erzielte und damit Torschützenkönig der Süper Lig wurde.

Hat der Başakşehir-Präsident ein offizielles Angebot bestätigt?

Der renommierte türkische Sportkanal 61saat.com dessen Sportdirektor Hasan Tüncel traf sich mit Başakşehir-Präsident Göksel Gümüşdağ, um die Situation zu klären und den Transfergerüchten nachzugehen.

Nach Angaben des Insiders gab der Präsident des Istanbuler Klubs die erwartete Erklärung ab:

„Eldor Shomurodov ist zweifellos ein Fußballer auf sehr hohem Niveau. Ich habe persönlich mit Başakşehir-Präsident Göksel Gümüşdağ über diese Angelegenheit gesprochen. Laut Herrn Gümüşdağ sind von Trabzonspor bislang weder eine offizielle Anfrage, eine Bitte um ein Treffen noch ein Transferangebot für Shomurodov eingegangen.“ sagte Hasan Tüncel.

Fatih Tekkes Plan und der 15–20-Millionen-Euro-Coup

Die meisten renommierten Quellen bestätigen, dass Trabzonspors Cheftrainer Fatih Tekke Shomurodov unbedingt in seiner Offensive sehen möchte. Der Stürmer erzielte in der vergangenen Saison 22 Tore.

Um den Transfer finanziell zu erleichtern, erwägt der Klub aus Trabzon, seinen Stürmer Umut Nayirals Teil eines Tauschgeschäfts anzubieten.

Gleichzeitig sind nach seinen erfolgreichen Auftritten bei der Weltmeisterschaft auch Klubs aus Saudi-Arabien und Russland an dem 31-jährigen Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft interessiert.

Başakşehirs finanzielle Forderung:

Başakşehir hatte einst insgesamt 5,8 Millionen Euro für Shomurodovs Transfer ausgegeben. Nun bewertet die Vereinsführung aus Istanbul ihren Topstürmer mit mindestens 15–20 Millionen Euro und plant, mit dem Transfer einen großen Gewinn zu erzielen.

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Eldor ShomurodovTrabzonsporİstanbul BaşakşehirMohamed SalahLiverpool
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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