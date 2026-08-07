Julián Álvarez will seine Karriere ausgerechnet in Barcelona fortsetzen

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Julián Álvarez will seine Karriere ausgerechnet in Barcelona fortsetzen

Auf dem Höhepunkt des Sommer-Transferfensters ist die Zukunft von Atlético Madrids Stürmer Julián Álvarez in eine entscheidende Phase eingetreten. Laut Berichten eines Sportmediums ist der katalanische Klub fest davon überzeugt, den Spieler verpflichten zu können, und steht in ständigem Kontakt mit dem argentinischen Angreifer. Goal.com berichtet darüber.

Die Verantwortlichen des FC Barcelona hoffen, dass ihre im Voraus ausgearbeitete Transferstrategie während der Saisonvorbereitung Wirkung zeigen wird. Um den Spieler zu verpflichten, müssen die Katalanen Atlético Madrid jedoch ein ernst zu nehmendes finanzielles Angebot vorlegen. Der Klub fühlt sich verständlicherweise enttäuscht von der Situation.

Das Treffen zwischen Diego Simeone und Álvarez

Während die Verhandlungen auf dem Transfermarkt offenbar in eine Sackgasse geraten sind, wird ein persönliches Treffen zwischen Cheftrainer Diego Simeone und Julián Álvarez als wichtiger Schritt angesehen, der die Situation verändern könnte. Das Gespräch sollte für beide Seiten viele Fragen klären.

Wie das Sportmedium bestätigte, hatten der Spieler und der Trainer bereits zuvor miteinander gesprochen. Insbesondere trafen sie sich im Juli persönlich in Miami. Damals besuchte Diego Simeone das Quartier der argentinischen Nationalmannschaft und verbrachte gemeinsam mit seinem Sohn auch Zeit mit Julián Álvarez.

Derzeit entscheiden die Dynamik des Sommer-Transferfensters und die Gesetzmäßigkeiten des Marktes über das Schicksal dieses Deals. Die Verantwortlichen des FC Barcelona bleiben bei ihrer Position, während auch der Spieler selbst für den katalanischen Klub spielen möchte. Dadurch verschärft sich die Situation weiter.

Die Madrilenen werden ihren Leistungsträger allerdings keinesfalls problemlos ziehen lassen. Daher dürften die kommenden Wochen zu einer besonders intensiven und unvorhersehbaren Phase auf dem Transfermarkt werden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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