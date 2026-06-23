Frankreich besiegt Irak durch Mbappe-Doppelpack

Die französische Nationalmannschaft besiegte den Irak im zweiten Spieltag der Gruppe I der Weltmeisterschaft 2026 mit 3:0. Im Stadion von Philadelphia erzielte Kylian Mbappe einen Doppelpack, während Ousmane Dembele das weitere Tor beisteuerte.

Der Treffer zur Führung fiel in der 14. Minute durch Mbappe. In der zweiten Halbzeit traf er in der 54. Minute erneut. In der 66. Minute besiegelte Dembele mit dem dritten Treffer das Endergebnis.

Frankreich gab im Verlauf der Partie 19 Schüsse ab, davon fünf auf das Tor. Der Irak kam auf vier Versuche, konnte jedoch keinen einzigen Torschuss verzeichnen.

Auch bei der Ballbesitzquote war Frankreich überlegen und hielt den Ball zu 56 %, während der Irak 44 % besaß. Die Franzosen absolvierten 586 Pässe mit einer Genauigkeit von 91 %. Der Irak spielte 420 Pässe mit einer Quote von 86 %.

Frankreich beging acht Fouls, der Irak vier. Ein irakischer Spieler erhielt eine Gelbe Karte; Rote Karten wurden nicht gezeigt. Bei den Eckbällen führte Frankreich 4:2.

Nach diesem Sieg belegt Frankreich mit sechs Punkten aus zwei Spielen den ersten Platz in der Gruppe I. Norwegen hat ebenfalls sechs Punkte, liegt aber aufgrund der Tordifferenz auf dem zweiten Rang. Senegal und Irak haben bislang keine Punkte gesammelt.