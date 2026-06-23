Nach ihrem historischen Debüt bei der Weltmeisterschaft steht die usbekische Nationalmannschaft, die nun im Zentrum der Aufmerksamkeit der Fußballfans steht, heute vor einem der wichtigsten Spiele der Gruppenphase. Der Kapitän und Torschützenkönig der Nationalmannschaft Eldor Shomurodov sprach über die Fehler im ersten Spiel gegen Kolumbien (1:3) und die verantwortungsvollen Aufgaben, die vor ihnen liegen.

Das Geständnis des Kapitäns: Was lief in der ersten Halbzeit schief?

Der Anführer der Nationalmannschaft erklärte die Mängel im Zusammenspiel während der ersten Hälfte der Begegnung gegen die Kolumbianer und nannte die eigentlichen Gründe:

"Meiner Meinung nach war der Hauptgrund für unsere Fehler in der ersten Halbzeit gegen Kolumbien, dass wir die Anweisungen des Trainers nicht vollständig umsetzen konnten. Jetzt werden wir versuchen, solche Fehler nicht zu wiederholen, unser eigenes Spiel zu zeigen, mehr Ballbesitz zu haben und Torchancen zu kreieren", sagte der Teamkapitän.

Historisches Debüt und ein unvergessliches erstes Tor

Zur Erinnerung: Das Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Kolumbien fand am 18. Juni dieses Jahres statt. Obwohl das Spiel mit 1:3 zugunsten des Gegners endete, hat diese Begegnung einen festen Platz in den Annalen des usbekischen Fußballs gefunden:

Der erste Schritt: Dieses Spiel ging als das erste Spiel der usbekischen Nationalmannschaft in der Endrunde einer Weltmeisterschaft in die Geschichtsbücher ein.

Historisches Tor: Der Schütze unseres ersten Tores bei einer Weltmeisterschaft war der talentierte Mittelfeldspieler Abbosbek Fayzullayev .

Heute ein Überlebenskampf in Houston!

Das nächste Aufeinandertreffen, von dem erwartet wird, dass es die Situation in der Gruppe K der Weltmeisterschaft grundlegend verändert, findet heute statt. Unsere Vertreter unter der Führung von Eldor Shomurodov treten gegen die Stars aus Portugal an.

Diese spannende Begegnung findet in der imposanten NRG Stadium Arena in Houston, USA, statt. Der Gewinn von Punkten ist für beide Mannschaften von entscheidender Bedeutung für ihr Schicksal in der nächsten Runde.

Rekordkapitän: Türkeis Torschützenkönig strebt nach neuen Siegen

Eldor Shomurodov erlebt nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch auf Vereinsebene die glanzvollste Phase seiner Karriere. Der 30-jährige Stürmer, der für den türkischen Club Istanbul Bashakshehir spielt, sorgte bereits in seiner Debütsaison in der Süper Lig für großes Aufsehen:

König der Türkei: Während der Meisterschaft erzielte Eldor 22 Tore und wurde damit zum absoluten Torschützenkönig der türkischen ersten Liga.

Legende der Nationalmannschaft: Im Trikot der usbekischen Nationalmannschaft bestritt Shomurodov bisher 93 Spiele und erzielte dabei 44 Tore . Dieser Wert ist ein absoluter Rekord in der Geschichte des usbekischen Fußballs.

Die Fans erwarten im heutigen hitzigen Spiel von ihrem Kapitän, der die Türkei bezwungen hat, auch Tore gegen Portugal. Vorwärts, Usbekistan!