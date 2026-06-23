Fabio Cannavaro: "Wir haben keine Angst vor Portugal, wir werden bis zum Ende kämpfen!"

Der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, Fabio Cannavaro, nahm an einer Pressekonferenz vor dem wichtigen Spiel gegen Portugal in der zweiten Runde der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 teil.

Der italienische Spezialist bewertete den Gegner als eine der stärksten Mannschaften des Turniers. Er betonte, dass Portugal nicht nur mit Cristiano Ronaldo, sondern in allen Linien über Weltklasse-Spieler verfüge.

«Wenn man die portugiesische Mannschaft analysiert, sieht man, dass sie auf den Flügeln sehr starke Spieler hat. Sie besitzen eines der besten Mittelfelder der Welt. Zudem spielt einer der größten Fußballer der Geschichte in diesem Team», sagte Cannavaro.

Der Cheftrainer verbarg nicht, dass die bevorstehende Begegnung eine sehr schwere Prüfung für Usbekistan sein würde. Er betonte jedoch, dass die Spieler als geschlossene Mannschaft agieren und in jeder Episode maximale Kraft aufwenden müssen, um auf WM-Niveau ein positives Ergebnis zu erzielen.

«Es wird kein einfaches Spiel werden. Aber wir sind bei der Weltmeisterschaft. Wir müssen als Team agieren und hart arbeiten. Das ist der einzige Weg, den Platz mit einem positiven Ergebnis zu verlassen», fügte der Spezialist hinzu.

Laut Cannavaro hat der usbekische Trainerstab die Fußballphilosophie und den Spielstil Portugals detailliert studiert. Die Schützlinge von Roberto Martinez bevorzugen Ballbesitz, bestimmen das Tempo durch kurze Pässe und öffnen die gegnerische Defensive.

Portugal versucht normalerweise, bereits in den ersten Minuten des Spiels die Initiative zu ergreifen. Sie wollen so früh wie möglich ein Tor erzielen, um das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden und den weiteren Verlauf zu kontrollieren.

«Sie lieben es, das Spiel durch Ballbesitz zu kontrollieren. Wir wissen auch, dass sie versuchen, die Partie sehr aktiv zu beginnen, da sie so schnell wie möglich die Defensive durchbrechen und das Spiel zu ihren Gunsten wenden wollen», sagte Cannavaro.

Die usbekische Nationalmannschaft hat ebenfalls einen speziellen Plan gegen diese Aspekte des Gegners vorbereitet. Der italienische Trainer sagte, dass eine Strategie existiere, aber deren korrekte und disziplinierte Umsetzung auf dem Platz entscheidend sein werde.

«Ich denke, wir haben uns darauf vorbereitet. Wir haben unseren eigenen Plan und unsere Strategie. Wir werden versuchen, unser eigenes Spiel auf dem Platz zu zeigen», sagte er.

Während er die Stärke Portugals anerkannte, betonte Cannavaro erneut, dass Usbekistan weder vor dem Namen des Gegners noch vor dessen Stars zurückschrecke. Die "Weißen Wölfe" beabsichtigen, all ihre Möglichkeiten zu nutzen und bis zur letzten Minute zu kämpfen.

«Wir wissen genau, dass wir gegen eine sehr starke Mannschaft antreten. Aber wie ich bereits sagte, haben wir keine Angst. Wir werden versuchen, den bestmöglichen Fußball zu zeigen und bis zum Ende des Spiels zu kämpfen», sagte der Cheftrainer.

Im Mittelpunkt der Pressekonferenz stand auch Cristiano Ronaldo. Cannavaro bezeichnete den portugiesischen Stürmer als einen der größten Spieler der Fußballgeschichte. Er merkte jedoch ausdrücklich an, dass Portugal nicht nur aus Ronaldo bestehe.

Sowohl in der Startelf als auch auf der Ersatzbank gibt es hochkarätige Spieler, die in der Lage sind, das Schicksal des Spiels zu ändern. Daher muss Usbekistan bereit sein, nicht nur einen einzelnen Star, sondern die gesamte Mannschaft zu kontrollieren.

«Wir spielen nicht nur gegen Ronaldo. Er ist einer der größten Fußballer der Geschichte. Aber Portugal besteht nicht nur aus Ronaldo. Sie haben sowohl in der Startformation als auch auf der Bank sehr viele starke Spieler», sagte Cannavaro.

Gleichzeitig gab der italienische Spezialist zu, dass es gefährlich sei, Ronaldo im Strafraum auch nur einen Moment der Freiheit zu lassen. Der erfahrene Stürmer ist in der Lage, bei Standardsituationen, in Luftduellen und im offenen Spiel jederzeit zu treffen.

«Im Strafraum darf man Ronaldo keine Sekunde aus den Augen lassen. Er kann sowohl bei Standards als auch im Spielverlauf in jedem Moment ein Tor erzielen. Aus diesem Grund müssen wir während des gesamten Spiels maximal aufmerksam sein», betonte der Trainer.

Cannavaro gab zudem bekannt, dass nach seinem Amtsantritt bei der Nationalmannschaft ein großes Augenmerk auf die Verbesserung der körperlichen Verfassung der Spieler gelegt wurde. Da die Nationalspieler in verschiedenen Ländern und Ligen aktiv waren, war ihr Vorbereitungsgrad nicht einheitlich.

Einige Spieler litten zudem unter der während der Saison angesammelten Müdigkeit oder anderen Problemen. Dennoch hinterließ die Tatsache, dass das Team das Spiel gegen Kolumbien in hohem Tempo beendete, einen positiven Eindruck beim Trainer.

«Im letzten Spiel habe ich gesehen, dass die Verfassung der Spieler gut war. Das Team beendete die Partie mit hohem Tempo und alle fühlten sich gut», sagte Cannavaro.

Der Cheftrainer hält es nicht für richtig, im Fußball Schlüsse nur daraus zu ziehen, wie viel Distanz zurückgelegt oder wie viele Sprints absolviert wurden. Seiner Meinung nach sind technische Fertigkeiten, die Geschwindigkeit der Ballbewegung, die Passqualität und der Ballbesitz ebenso wichtig wie physische Kennzahlen.

«Ich mag es nicht, nur auf physische Statistiken zu schauen. Am Ende ist das Wichtigste, wie man den Ball kontrolliert, wie man ihn passt und wie selten man ihn verliert», sagte der Spezialist.

Cannavaro erklärte an einem einfachen Beispiel, wie stark Ballverluste die Energie des Teams beeinflussen. Wenn ein Spieler oder eine Mannschaft den Ball während des Spiels oft verliert, muss entsprechend viel zusätzliche Kraft aufgewendet werden, um ihn zurückzugewinnen.

«Wenn man den Ball während des Spiels 20 Mal verliert, muss man 20 Mal rennen, um ihn zurückzuholen. Das ist ein sehr wichtiger Faktor», sagte er.

Dem usbekischen Trainerstab ist bewusst, dass die statistischen Werte Portugals in vielen Bereichen hoch sind. Der Gegner zeichnet sich durch schnelle und präzise Bewegungen mit dem Ball sowie durch wenige technische Fehler selbst unter Druck aus.

Aus diesem Grund fordert Cannavaro von seinen Schützlingen kein unkoordiniertes und zielloses Rennen, sondern dass jede Bewegung richtig kalkuliert wird.

«Es geht nicht darum, viel zu rennen, sondern richtig zu rennen. Es ist sehr wichtig, den Ball nicht zu verlieren und zu wissen, wo man ihn zurückgewinnen kann», sagte der Cheftrainer.

Die Partie gegen Portugal wird für Usbekistan die nächste riesige Prüfung bei der Weltmeisterschaft sein. Die "Weißen Wölfe" werden um ein positives Ergebnis kämpfen, indem sie die Stärken des Gegners einschränken, sicher mit dem Ball agieren und bis zum Schlusspfiff die Disziplin wahren.