Viktor Gyökeres: Spiel gegen Manchester City ist nicht nur ein Freundschaftsspiel

·50·Sport
Viktor Gyökeres: Spiel gegen Manchester City ist nicht nur ein Freundschaftsspiel

Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres betonte nachdrücklich, dass er das bevorstehende Supercup-Spiel nicht lediglich als Freundschaftsspiel in der Saisonvorbereitung betrachtet. Wie Goal.com berichtet, erklärte der Schwede, dass die Mannschaft gegen Manchester City ausschließlich auf Sieg spielen und dem Gegner ihre ernsthaften Ambitionen zeigen werde. Das Duell gilt vor Beginn der neuen Saison als erster wichtiger Test für beide Teams. Goal.com berichtet darüber.

Obwohl diese Begegnung traditionell als Saisonauftakt bezeichnet wird und von vielen als unbedeutendes Spiel eingestuft wird, ist die Siegesmotivation bei Mikel Artetas Mannschaft sehr groß. Laut Viktor Gyökeres nimmt das Team die Partie ernst, und ein Pokalsieg vor Saisonbeginn wäre von großer Bedeutung. Er betonte besonders, dass ein erster Titel den Spielern zusätzliches Selbstvertrauen geben würde.

Unerwarteter Spielort in Cardiff und Veränderungen im Kader

Der Fußballverband hat bestätigt, dass der Supercup 2026 aufgrund von Konzertveranstaltungen im Wembley-Stadion im Principality Stadium in Cardiff ausgetragen wird. Vor diesem wichtigen Spiel verstärkte Arsenal seinen Kader mit Bruno Guimarães, der für 75 Millionen Pfund von Newcastle United kam. Gyökeres äußerte sich positiv über seinen neuen Teamkollegen und erklärte, dass dessen Qualität und Energie der Mannschaft große Vorteile bringen würden.

Neben den Offensivmöglichkeiten müssen die Londoner jedoch auch einige defensive Probleme lösen. In den letzten beiden Testspielen kassierte Arsenal jeweils drei Gegentore. Besonders die 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund offenbarte Schwächen in der Defensive.

Defensive Fehler und Motivation vor der neuen Saison

Nach dem Spiel gegen Dortmund räumte Gyökeres ein, dass die Spielweise des Gegners Arsenals Defensive auf die Probe gestellt habe. Borussia setzte auf enge Manndeckung, initiierte aktiv Angriffe und startete Läufe in den Rücken der Abwehr – eine wichtige Lektion für die Mannschaft. Insbesondere an den Gegentoren nach Standardsituationen und Ecken muss intensiv gearbeitet werden.

Trotzdem bleiben die Stimmung innerhalb der Mannschaft und der Siegeshunger auf einem hohen Niveau. Auf die Frage, ob er in Mikel Artetas Augen vor der neuen Saison dieselbe feurige Leidenschaft sehe, antwortete der Stürmer kurz und präzise: Die Motivation sei noch größer. Arsenal bereitet sich darauf vor, seinen Status als Meister würdig zu verteidigen.

ArsenalManchester CityViktor GyökeresSupercupPremier League
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Atlético Madrid Gibt Offizielles Angebot für Matías Fernández-Pardo AbAtlético Madrid Gibt Offizielles Angebot für Matías Fernández-Pardo AbHeute, 18:37Manchester United sollte in den Kampf um Endrick einsteigenManchester United sollte in den Kampf um Endrick einsteigenHeute, 18:11Virgil van Dijk unterstützt Ronald Araújos Wechsel zu LiverpoolVirgil van Dijk unterstützt Ronald Araújos Wechsel zu LiverpoolHeute, 17:57Harry Kanes Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2030 wird schwierigHarry Kanes Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2030 wird schwierigHeute, 17:56Ende August wird kampfreich: Die meist erwarteten DuelleEnde August wird kampfreich: Die meist erwarteten DuelleHeute, 17:54Triumph in Taschkent: Marjona Abdumutalova holt Usbekistan das erste Gold!Triumph in Taschkent: Marjona Abdumutalova holt Usbekistan das erste Gold!Heute, 17:48
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)