Viktor Gyökeres: Spiel gegen Manchester City ist nicht nur ein Freundschaftsspiel

Arsenal-Stürmer Viktor Gyökeres betonte nachdrücklich, dass er das bevorstehende Supercup-Spiel nicht lediglich als Freundschaftsspiel in der Saisonvorbereitung betrachtet. Wie Goal.com berichtet, erklärte der Schwede, dass die Mannschaft gegen Manchester City ausschließlich auf Sieg spielen und dem Gegner ihre ernsthaften Ambitionen zeigen werde. Das Duell gilt vor Beginn der neuen Saison als erster wichtiger Test für beide Teams. Goal.com berichtet darüber.

Obwohl diese Begegnung traditionell als Saisonauftakt bezeichnet wird und von vielen als unbedeutendes Spiel eingestuft wird, ist die Siegesmotivation bei Mikel Artetas Mannschaft sehr groß. Laut Viktor Gyökeres nimmt das Team die Partie ernst, und ein Pokalsieg vor Saisonbeginn wäre von großer Bedeutung. Er betonte besonders, dass ein erster Titel den Spielern zusätzliches Selbstvertrauen geben würde.

Unerwarteter Spielort in Cardiff und Veränderungen im Kader

Der Fußballverband hat bestätigt, dass der Supercup 2026 aufgrund von Konzertveranstaltungen im Wembley-Stadion im Principality Stadium in Cardiff ausgetragen wird. Vor diesem wichtigen Spiel verstärkte Arsenal seinen Kader mit Bruno Guimarães, der für 75 Millionen Pfund von Newcastle United kam. Gyökeres äußerte sich positiv über seinen neuen Teamkollegen und erklärte, dass dessen Qualität und Energie der Mannschaft große Vorteile bringen würden.

Neben den Offensivmöglichkeiten müssen die Londoner jedoch auch einige defensive Probleme lösen. In den letzten beiden Testspielen kassierte Arsenal jeweils drei Gegentore. Besonders die 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund offenbarte Schwächen in der Defensive.

Defensive Fehler und Motivation vor der neuen Saison

Nach dem Spiel gegen Dortmund räumte Gyökeres ein, dass die Spielweise des Gegners Arsenals Defensive auf die Probe gestellt habe. Borussia setzte auf enge Manndeckung, initiierte aktiv Angriffe und startete Läufe in den Rücken der Abwehr – eine wichtige Lektion für die Mannschaft. Insbesondere an den Gegentoren nach Standardsituationen und Ecken muss intensiv gearbeitet werden.

Trotzdem bleiben die Stimmung innerhalb der Mannschaft und der Siegeshunger auf einem hohen Niveau. Auf die Frage, ob er in Mikel Artetas Augen vor der neuen Saison dieselbe feurige Leidenschaft sehe, antwortete der Stürmer kurz und präzise: Die Motivation sei noch größer. Arsenal bereitet sich darauf vor, seinen Status als Meister würdig zu verteidigen.