Chelseas Asien-Tour: Tumult auf dem Platz und Xabi Alonsos Eingreifen

Chelseas Asien-Tour in der Saisonvorbereitung war von unerwarteten Konflikten und hitzigen Situationen geprägt. Das Spiel gegen Johor Darul Ta’zim in Malaysia endete 3:3, doch die dramatischen Szenen auf dem Platz und die Schiedsrichterentscheidungen wurden zum Hauptthema. Laut Goal.com kam es während der Partie zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Mitgliedern des neuen Trainerstabs und Vertretern des Gegners. Goal.com berichtet darüber.

Laut Goal.com ereignete sich der Vorfall in der Schlussphase der Partie. Johor-Darul-Ta’zim-Verteidiger Antonio Glauder ging Chelsea-Stürmer Liam Delap von hinten rücksichtslos an und beging ein gefährliches Foul. Delap hatte zuvor bereits zwei Elfmeter erfolgreich verwandelt. Das gefährliche Foul löste beim neuen Spezialtrainer des Klubs für Standardsituationen, Austin MacPhee, heftigen Protest aus.

Der Schotte, der kürzlich von Aston Villa verpflichtet wurde, ging sofort in Richtung der gegnerischen Bank und geriet dort in eine hitzige Konfrontation. Videoaufnahmen zufolge soll der Chelsea-Trainer den gegnerischen Stab beleidigt haben und musste zurückgehalten werden. Die Aufregung und Nervosität hielten auch nach dem Abpfiff an, da die Gastgeber und die Schiedsrichter gegen die Spielordnung verstoßen hatten, was im Team für Unmut sorgte.

Vertrags- und Organisationsstreitigkeiten

Nach den Regeln hätte nach dem Unentschieden ein Elfmeterschießen stattfinden müssen. Die Schiedsrichter und lokalen Organisatoren sagten das post-match Elfmeterschießen jedoch überraschend ab. Dass der malaysischen Mannschaft anschließend erlaubt wurde, den Platz zu verlassen, brachte Chelseas Leiter des Profifußballbetriebs, Kevin Campello, in Rage. Campello lieferte sich eine hitzige Auseinandersetzung mit den Offiziellen und betonte nachdrücklich, dass dies im Vertrag eindeutig festgehalten sei.

Diese Veränderungen und personellen Anpassungen im Trainerstab erfolgen im Rahmen der umfassenden Reformen von Cheftrainer Xabi Alonso. Der Spanier versucht, bei Chelsea die strengen und gründlichen Anforderungen einzuführen, mit denen er bei Bayer Leverkusen historische Erfolge gefeiert hat. Dem Bericht zufolge holt Alonso Spezialisten als Assistenten zu sich, die einst eine wichtige Rolle dabei spielten, Unai Emerys Aston Villa zur Qualifikation für die Champions League zu verhelfen.

Als Nächstes wartet Fulham

Experten zufolge will Alonso mithilfe solcher erfahrenen Fachkräfte die taktischen Schwächen beheben, die Chelsea in den vergangenen Spielzeiten ins Tabellenmittelfeld geführt haben, insbesondere die Probleme bei Standardsituationen. Nach dem Ende der Asien-Tour kehrt der Londoner Klub an die Stamford Bridge zurück und wird seine taktischen Pläne in die entscheidende Phase führen.

Die Pflichtspielsaison beginnt bereits in Kürze. Am 24. August gastiert Chelsea bei Fulham, einem seiner wichtigsten Rivalen aus Westlondon. Nach den Abwehrfehlern in Malaysia und den Spannungen am Spielfeldrand wird Cheftrainer Xabi Alonso im Craven Cottage zweifellos eine deutlich diszipliniertere und ausgeglichenere Leistung verlangen.