Ukrainische Flagge in Pristina nach Selenskyjs Erklärung entfernt

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Ukrainische Flagge in Pristina nach Selenskyjs Erklärung entfernt

Der Abgeordnete der Werchowna Rada der Ukraine, Oleksij Hontscharenko, verurteilte Wolodymyr Selenskyjs Besuch in Serbien und seine Haltung zur Kosovo-Frage scharf. Nach Angaben des Abgeordneten führen solche Äußerungen dazu, dass Kiew seine zuverlässigsten Verbündeten in der Region verliert.

Der Abgeordnete veröffentlichte diese kritischen Äußerungen auf seinem offiziellen Telegram-Kanal.

„Wegen der Antworten des Präsidenten verlieren wir unsere Verbündeten“

Oleksij Hontscharenko ging auf Selenskyjs Auftritt in Serbien und die anschließende Entfernung der ukrainischen Flagge in Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, ein und bewertete die Lage wie folgt:

„Der Kosovo ist einer der engsten Partnerstaaten auf dem Balkan. Ihn nicht anzuerkennen, ist eine weitere Diagnose unseres Präsidenten. Es ist die Diagnose eines völligen diplomatischen Unverständnisses der Lage. Wegen genau solcher unüberlegten Antworten unseres Präsidenten verlieren wir unsere Verbündeten in unserem Umfeld“, schrieb Hontscharenko.

In seiner Erklärung betonte der Abgeordnete nachdrücklich seine Unterstützung für die Unabhängigkeit des Kosovo:

„Der Kosovo muss unabhängig sein und von der Ukraine offiziell anerkannt werden. Punkt.“, schloss der Vertreter der Werchowna Rada.

Demonstrative Reaktion in Pristina

Selenskyjs Besuch in Belgrad und seine Haltung zum Kosovo veranlassten die Behörden in Pristina zu einem demonstrativen Schritt.

Die im Stadtzentrum aufgestellte ukrainische Flagge wurde offiziell entfernt. Der Bürgermeister von Pristina, Përparim Rama, zeigte den Vorgang live auf seiner Facebook-Seite.

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Wolodymyr SelenskyjOleksij HontscharenkoKosovoPristinaWerchowna Rada
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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