der amtierende englische Premier-League-Meister Arsenal setzt seine Aktivitäten auf dem Sommer-Transfermarkt fort. Das Team von Mikel Arteta ist zum Favoriten auf die Verpflichtung des Angreifers Bradley Barcola von Paris Saint-Germain geworden, um den Kader weiter zu verstärken. Obwohl auch Liverpool mit einem Angebot von 100 Millionen Pfund um den Transfer kämpft, soll der Londoner Klub in einer günstigen Position sein. Goal.com berichtet .

Laut talkSPORT plant Arsenal, einen weiteren Starspieler zu verpflichten, sobald der Transfer des Newcastle-Mittelfeldspielers Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund offiziell abgeschlossen ist. Der Klub hat in diesem Sommer bereits drei Transfers getätigt. Neben Christos Tzolis und Illan Meslier haben auch der Verkauf von Leandro Trossard an Besiktas sowie die Vertragsverlängerung von Vinicius Junior bei Real Madrid die Gunners dazu bewegt, ihre Offensive auf ein neues Niveau zu heben.

Der Transfermarkt und der Wettbewerb

Obwohl Paris Saint-Germain rund 150 Millionen Pfund für seinen zweifachen Champions-League-Sieger fordert, verschärft sich der Wettbewerb auf dem Transfermarkt. Auch Liverpool hat den Spieler zum Hauptziel erklärt. Dennoch schätzen Experten und ehemalige Klubspieler die Chancen der Londoner hoch ein.

Der ehemalige Arsenal-Stürmer Perry Groves betonte, dass Liverpool derzeit eine Übergangsphase durchlaufe und Cheftrainer Andoni Iraola versuche, seine Philosophie zu vermitteln. Seiner Ansicht nach ist Arsenal derzeit die beste Option für einen Spieler, der über den Gewinn der Premier League oder der Champions League nachdenkt.

London und die Wahl des Spielers

Groves erklärte während der Sendung unter Berufung auf seine Quellen, dass Bradley Barcola ausgerechnet in London leben möchte. Seinen Worten zufolge könnte die Wahl der Stadt durch den Spieler den Transfer ebenfalls positiv beeinflussen. Ein weiterer ehemaliger Arsenal-Spieler, Emmanuel Frimpong, ergänzte, dass der Klub weiterhin qualitativ hochwertige Spieler verpflichten müsse, um seine Meisterposition aus der vergangenen Saison zu behaupten.

Es wird betont, dass die Klubführung nach dem verpassten Transfer von Vinicius Junior im Kampf um Weltklassespieler und Akteure von höchstem Niveau nicht nachlassen dürfe. Fans und Experten erkennen inzwischen an, dass Arsenal über das nötige Niveau verfügt, um genau solche Stars anzulocken.