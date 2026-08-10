Schwerer Verlust für Chelsea: Verletzungen und Streit im Testspiel

Chelseas Vorbereitung auf die neue Saison ist auf ernsthafte Probleme gestoßen. Wie Goal.com berichtet, entwickelte sich das 3:3-Remis gegen Johor Darul Ta’zim zu einem echten Albtraum für die „Aristokraten“. Während der Partie mussten zwei Innenverteidiger verletzt ausgewechselt werden, was die Sorgen von Cheftrainer Xabi Alonso deutlich verschärfte und die Pläne des Teams für die kommende Premier-League-Saison gefährdete. Goal.com berichtet .

Chelseas Probleme begannen bereits in den ersten Minuten der Partie. Der 21-jährige senegalesische Innenverteidiger Mamadou Sarr, der ursprünglich in der Startelf stand, verletzte sich beim Aufwärmen vor dem Spiel und konnte nicht antreten. Für das Trainerteam, das ohnehin unter einem Mangel an Optionen in der Defensive leidet, war dies der erste Rückschlag. Auch die anschließende Partie brachte der Mannschaft keine Ruhe.

Aaron Anselmino in Tränen

In der 29. Minute der Partie im Sultan-Ibrahim-Stadion verließ einer von Chelseas auffälligsten Verteidigern, Aaron Anselmino , nach einer schweren Verletzung unter Tränen den Platz. Der 21-Jährige, der 2024 zum Team kam, schien sich eine ernsthafte Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen zu haben. Dass der Spieler während der Behandlung auf dem Rasen in großer Verzweiflung weinte, beunruhigte Fans und Trainerteam gleichermaßen.

Der Verteidiger, der auf Leihbasis bei Borussia Dortmund und Straßburg spielte, kämpft seit seiner Ankunft an der Stamford Bridge immer wieder mit Verletzungen. Dieser neue Rückschlag hat seine Chancen auf einen Platz in Xabi Alonsos Startelf deutlich verringert. Nachdem die Klubführung im Sommertransferfenster viel Geld in die Verstärkung anderer Positionen investiert hat, muss sie ihre Personalplanung nun wegen der fehlenden Tiefe in der Innenverteidigung überdenken.

Unruhe auf dem Platz und Streit im Trainerteam

Das Drama der Partie beschränkte sich nicht auf die Verletzungen. Das Duell der beiden Teams blieb auch wegen hitziger Wortgefechte und Auseinandersetzungen an der Seitenlinie in Erinnerung. Nach einem gefährlichen Foul an Liam Delap geriet Austin MacPhee, Spezialist für Standardsituationen im neuen Trainerteam von Chelsea, mit der gegnerischen Ersatzbank aneinander. Cheftrainer Xabi Alonso musste seinen Assistenten körperlich zurückhalten, um eine Eskalation zu verhindern.

Die Partie selbst offenbarte zahlreiche taktische Schwächen. Liam Delaps verwandelte Elfmeter verliehen Chelseas Angriff zwar neuen Schwung, doch defensive Fehler und der Ausfall von zwei Verteidigern überschatteten das Ergebnis. Xabi Alonso steht nun vor großen Problemen, die vor dem Start der Premier League gelöst werden müssen.